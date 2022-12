Echinger Mittelschüler appellieren mit der Aktion „Autofreies Schulgelände!“ an die „Elterntaxis“

Von: Ulrike Wilms

Mit selbst gestalteten Plakaten engagieren sich Echinger Mittelschüler für ein autofreies Schulgelände. © Wilms

Um ein „autofreies Schulgelände“ geht es in der gleichnamigen Aktion an der Grund- und Mittelschule Eching. Insbesondere die Eltern werden dabei angesprochen.

Eching - Seit Jahrzehnten immer wieder dasselbe Bild vor Schulen: Hektische Eltern, die ihre Kinder möglichst nah vorm Schulgebäude aus dem Auto steigen lassen, Mütter und Väter, die auf Bürgersteigen oder dem Schulhofvorplatz im absoluten Halteverbot stehen – und drumherum an- und abfahrende Schulbusse, Kinder zu Fuß, auf dem Rad oder dem Roller, die sich zwischen den Autos ihren Weg zur Schule suchen. Um dieses gefährliche Verkehrschaos vor ihrer Schule zu stoppen, haben die Echinger Mittelschüler an der Danziger Straße die Aktion „Autofreies Schulgelände!“ gestartet. Wie Schulleiterin Barbara Müller berichtet, sind die Idee und die Bereitschaft, selbst etwas für mehr Verkehrssicherheit zu tun, bei den Schülern selbst entstanden – und wurden vom Kollegium gern unterstützt.

Im Vorfeld gab es bereits eine Umfrage des Sozialreferenten Herbert Hahner

Bereits im Vorfeld hatte es eine von Echings Sozialreferent Herbert Hahner angestoßene Umfrage zum Problemfeld „Elterntaxi“ an allen Echinger Schulen gegeben. Das Thema war also für die Auto-fahrenden Eltern nicht neu und wurde in der Grund-und Mittelschule in einem Elternbrief aufgegriffen und vertieft: „Ziel ist es, die Sicherheit der Schüler*innen vor und nach der Schule im unmittelbaren Bereich des Schulgeländes zu erhöhen“, so die Rektorin, die es sich auch nicht nehmen lässt, persönlich die Situation vor der Schule zu beobachten und, wenn nötig, einzugreifen.

Die Klasse 6a von Waltraud Stölzle hat hierzu Plakate im Kunstunterricht gestaltet. Diese hängen seit Ende November im Schulhaus aus. Freiwillige und verantwortungsbewusste Mittelschüler sind im Moment an jedem Schultag unter Aufsicht eines erwachsenen Mitglieds der Schulfamilie zwei Wochen lang morgens vor der Schule im Einsatz. Zwischen 7.30 Uhr und 7.55 Uhr und mit gelben Warnwesten als „Verkehrsordnungs-Hüter“ bekleidet machen sie „Elterntaxis“ auf mögliches Fehlverhalten aufmerksam, informieren im Gespräch und mit Hilfe von selbstgestalteten Flugzetteln über die Aktion.

In der dämmrigen und dunklen Jahreszeit wird es automatisch gefährlicher

„Es liegt in unser aller Verantwortung, dass keine an- und abfahrenden Autos die Sicherheit der Kinder gefährden. Bitte zeigen Sie Verständnis und unterstützen Sie diese Aktion“, wirbt Müller um Akzeptanz in „ihrer“ Elternschaft: „Damit alle Kinder sicher das Schulgelände betreten können, ist auf der gesamten Freifläche vor der Schule und an der Schulbushaltestelle das Halten für Fahrzeuge verboten.“ Das betreffe auch das Aus- und Einsteigen. Besonders in der dämmrigen und dunklen Jahreszeit werde der Anfahrtsbereich der Schule schnell zur Gefahrenzone.

Bereits vor über 30 Jahren war es ihr Vor-Vor-Vor-Vorgänger Josef Schwentner, der sich immer wieder einmal die autofahrenden Eltern vorgeknüpft und ihnen die Leviten gelesen hat. Seitdem hat nicht nur der Autoverkehr zugenommen, sondern es wachsen parallel dazu auch Aggressivität, Egoismus und Uneinsichtigkeit bei den Verkehrsteilnehmern.

So mussten sich vereinzelt die Schüler mit Beleidigungen beschimpfen lassen. Doch insgesamt überwiegt laut Müller die Vernunft – und im Laufe der Aktion sei bereits spürbar ein Lernprozess angestoßen worden.

Auch bei den Lehrerparkplätzen besteht Handlungsbedarf

Um die Verkehrssituation rund um die Schule insgesamt zu verbessern, sind freilich weitere Maßnahmen notwendig, die in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Polizei, Schulbusunternehmen und in Absprache mit den Anliegern noch gründlich durchdacht werden müssen. Großen Handlungsbedarf sieht das Lehrerkollegium beispielsweise bei der Positionierung der Lehrerparkplätze vor der Schulturnhalle, hinter denen zur Straße hin der Gehweg zur Schule verläuft. Denn: Eine Verlegung der Parkmöglichkeiten an den Straßenrand mit hinterliegendem Bürgersteig würde mehr Sicherheit bringen.

Lebhaft geht es zu Schulbeginn auf dem Schulvorplatz an der Danziger Straße zu. © Wilms

Für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule chauffieren, stehen aktuell nur die angrenzenden Straßen zur Verfügung. Denkbar und zu prüfen wäre, ob dazu nicht der Parkstreifen vor der Gemeindebücherei, der Platz für drei bis vier Fahrzeuge bietet, als temporärer „Eltern-Taxenstand“ ausweisbar ist.