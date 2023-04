„Zurück zur Sacharbeit“: Echings Bürgermeister Sebastian Thaler appelliert an den Gemeinderat

„Dürfen uns nicht in juristischen Streitigkeiten verlieren“: Sebastian Thaler appellierte an das Ratsgremium. © Wilms

Mit einem „Appell zur Sacharbeit zum Wohle der Gemeinde“ hat sich Rathauschef Sebastian Thaler an Echings Gemeinderat gewandt. Das hat mindestens zwei Gründe.

Eching - Der Stimmungspegel im Rat ist, seitdem die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Thaler begonnen haben, deutlich gesunken. Der Tiefpunkt war in der gemeindlichen Weihnachtsfeier erreicht, als der Bürgermeister mit einem verbalen Rundumschlag seinem Ärger Luft gemacht hatte. Nun also schlug er zwar wieder sanftere, aber dennoch kritische Töne an.

Persönliche Befindlichkeiten dürften nicht über das Wohl der Allgemeinheit gestellt werden

„Wir dürfen uns nicht in juristischen Streitigkeiten verlieren, denn dabei bleibt die Gemeinde auf der Strecke“, sagte Thaler, nachdem er die Räte zuvor aufgefordert hatte, „im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde wieder zur Sacharbeit zurückzukehren“. Letztlich bringe es Eching „keinen Schritt weiter, wenn persönliche Befindlichkeiten über das Wohl der Allgemeinheit gestellt werden“. Bei gewissen Entscheidungen im Gremium habe er zuletzt Zweifel gehabt, dass dabei tatsächlich die Sacharbeit im Vordergrund stand.

Sebastian Thaler wies dagegen auf die „sehr gute Arbeit“ hin, die die Verwaltung, „der ich vorstehen darf“, leiste. Dabei erinnerte er an den Jahresabschlusses 2022, der zuvor in der Sitzung präsentiert worden war. Dass alleine im vergangenen Jahr der Rücklage 12,6 Million Euro zugeführt werden konnten, sei „ein historisches Höchstergebnis“ – an solchen Zahlen solle der Gemeinderat die Arbeit der Verwaltung bemessen. Umso mehr gelte es, „Entscheidungen stets auf inhaltlich sachlicher Basis zu treffen“.

Damit leitete er auf die anstehende Neukonzeption des Gemeindeentwicklungsprogramms über. Am Wochenende findet ein erstes Treffen statt, bei dem Thaler hofft, „viele von Ihnen“ (an die Gemeinderäte gerichtet) begrüßen zu können. Selbiges gelte für die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen Echings im Juli. „Auch wenn ich diese Planungen inhaltlich mitgestalten darf, ist das nicht meine persönliche Feier. Wir feiern das Jubiläum einer Gemeinde, unserer Gemeinde, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern“, so der Rathauschef.

FW-Sprecher Gürtner empfindet Thalers Forderung als „verwegen“

Im Gremium wurde Thalers Appell verhalten aufgenommen. FW-Fraktionschef Christoph Gürtner war, nachdem zuvor noch andere Bekanntgaben abgearbeitet worden waren, der Erste, der sich dazu äußerte. Er bezeichnete es angesichts der Vorwürfe gegen Thaler, die immer noch im Raum stünden, als „verwegen“, vom Rat Sacharbeit zum Wohle der Gemeinde zu fordern.

Als „nicht angebracht“ empfand Georg Bartl, Sprecher der CSU-Fraktion, die Worte des Bürgermeisters. „Jeder andere kann Kritik üben. Aber Ihnen steht es nicht zu, so mit dem Zeigefinger auf uns zu deuten.“ Angesichts der aktuellen Lage sei es außerdem nicht immer einfach „rechtskonform mitzuarbeiten“. ba