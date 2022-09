Auflösung gerade noch abgewendet: Quartett rettet die Echinger Fachbetriebe

Von: Ulrike Wilms

Haben Verantwortung als Leitungsteam der EFB übernommen: (v. l.) Julian Heike, Christoph Geil, Angelika Froidl und Wolfram Ebenhöh. © Wilms

Sie leben noch - und nach den jüngsten Neuwahlen haben die Echinger Fachbetriebe auch eine Zukunft. Von einem EFB-Urgestein musste man sich allerdings trennen.

Eching - Die Echinger Fachbetriebe (EFB), seit 40 Jahren als Interessenvertretung ortsansässiger Gewerbetreibender und Firmen aktiv und seit 1998 eingetragener Verein, haben die seit vergangenem Herbst drohende Auflösung abgewendet und gehen mit einem vierköpfigen Vorstandsteam aus bewährten und neuen Kräften in die Zukunft. Dem Führungsquartett gehören neben dem langjährigen Vorstandsmitglied Wolfram Ebenhöh vom gleichnamigen Trachtenfachgeschäft erstmals Angelika Froidl, Geschäftsführerin und Coach der Schlossberg-Akademie, Christoph Geil, Finanzierungs- und Kundenberater, sowie Julian Heike, IT-Spezialist und Informatikkaufmann, an.

Jeder im Vorstand hat seinen eigenen Aufgabenbereich

Bei der Anwerbung der Neumitglieder, die auf Anhieb bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, hat neben Ebenhöh auch Wirtschaftsförderin Ines Stadler Überzeugungsarbeit geleistet. Die Zusammenarbeit im Leitungsgremium soll, wie bereits in der Vergangenheit zwischen Ebenhöh und den ausgeschiedenen Vorständen Michael Henke, Wolfgang Liepert und Markus Scheuch, arbeitsteilig und in engem Austausch erfolgen. So übernimmt Ebenhöh weiter den Part des Messe- und Marktleiters und Geil fungiert als Schriftführer und Öffentlichkeitsbeauftragter. Als Schatzmeisterin verwaltet Angelika Froidl die Finanzen und für den Bereich Digitalisierung ist Heike verantwortlich.

Wirtschaftsförderin Ines Stadler hatte ebenfalls ihre Finger im Spiel

Auch in diesem Frühjahr stand es noch „Spitz auf Knopf“ um den Fortbestand der EFB. Seit der im September gescheiterten Vorstandswahl, wo die Vorstandsposten kommissarisch von Scheuch und Liepert besetzt blieben, gestaltete sich die Kandidatensuche in Reihen der rund 40 Mitgliedsfirmen erfolglos. Satzungsgemäß ist aber ein – mindestens – dreiköpfiger Vorstand unabdingbar. Die Rettung erfolgte dann durch die gewonnenen Neueinsteiger, die die vergangenen Monate dazu genutzt haben, sich mit dem Verein vertraut zu machen. Bei einem kürzlichen Vereinstreffen fand ein Gedankenaustausch dazu statt, welche Wünsche die Mitglieder an ihren neuen Vereinsvorstand haben und wo im Echinger Wirtschaftsleben in Zeiten von Corona, Inflation und steigenden Energiepreisen besonders der Schuh drückt.

Unisono oberste Priorität hat nach Aussage der Vorstände eine Aktualisierung und Modernisierung der EFB-Homepage, die in den vergangenen Jahren brach gelegen ist. Der letzte Eintrag unter www.echinger-fachbetriebe.de stammt aus dem Jahr 2020: Es handelt sich um die Absage der Frühjahrsschau. Wie und ob die bewährten Veranstaltungen im Jahreskreis auf dem Bürgerplatz, neben besagter Gewerbeschau im Frühling, dem Sommerfest oder auch dem herbstlichen Kartoffelfest wieder neu belebt werden können beziehungsweise sollen, oder welche neuen Ideen und Vorhaben, welche Formate, Aktionen und Kooperationen angedacht werden, „da ist es für eine konkrete Ansage und Aussage noch zu früh“, heißt es auf Nachfrage seitens der EFB-Führung. Nach Aussage aus dem Rathaus soll aber der jährliche Weihnachtsmarkt auf dem Bürgerplatz heuer nach Corona-Unterbrechung wieder wie gewohnt am Wochenende, 3./4. Dezember, veranstaltet werden – eine gute Gelegenheit für die EFB, sich den Echingern (wieder) öffentlich zu präsentieren.

EFB-Sprecher und Schatzmeister Scheuch wurde gebührend verabschiedet

Bei der Versammlung wurde auch eine gebührende Verabschiedung von EFB-Sprecher und Schatzmeister Markus Scheuch nachgeholt. Neben persönlichen und herzlichen Dankesworten von Ebenhöh seitens der EFB und Wirtschaftsförderin Ines Stadler im Namen von Bürgermeister und Gemeinde wurden als Präsente auch ein Delikatessenkorb, Gutscheine und an den Liebhaber eines guten Tropfens auch edle Rebensäfte verschenkt.

Mit Präsenten verabschiedet wurde der langjährige EFB-Vorstand Markus Scheuch (M.) von EFB-Marktleiter Wolfram Ebenhöh und Wirtschaftsförderin Ines Stadler. © Wilms

Lange vorausschauend hatte der 62-jährige Scheuch bereits 2015 kundgetan, dass er mit Beginn des neuen Lebensjahrzehnts nach 22 aktiven Jahren in leitender Funktion konsequent loslassen wolle und er sich in seinem Lebensplan neue Ziele setzen werde. Er habe seine Arbeit im Verein „gerne gemacht“, so Scheuch. Er zeigte sich überzeugt davon, dass im EFB-Vorstandsteam die „gute Mischung“ aus erfahrenen und frischen Kräften eine Belebung darstelle und den Verein weiterbringe. Und er sei weiterhin da, wenn er gebraucht werde.