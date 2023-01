Strom tanken unterm Rathaus: Zweite Bürger-Ladestation in Eching kann benutzt werden

Nahmen Echings zweite Bürger-Ladestation in Betrieb: Andreas Henze (BEG) und Rathauschef Sebastian Thaler (r.).

Kleines Jubiläum für Bürger-Energie-Genossenschaft Freisinger Land

Es ist nicht nur die zweite Bürger-Ladestation in Eching, sondern bereits die 25. landkreisweit, die die BEG in der Rathaus-Tiefgarage in Betrieb genommen hat.

Eching - Vier Ladepunkte mit je bis zu 22 kW Ladeleistung für Wechselstrom stehen dort jetzt zur Verfügung. Die Steckdose (Typ 2) ist für alle Elektroautos und Plugin-Hybride geeignet.

Bereits beim Neubau des Rathauses war die Stromverteilung für die Ladepunkte vorbereitet worden

Drei Monate nach Unterzeichnung des Vertrags mit der Gemeinde Eching, und nach einem Monat Bauzeit konnte die Bürger-Ladestation noch vor dem Jahreswechsel benutzt werden. „Die Stromverteilung für die Ladepunkte war bereits beim Neubau des Rathauses und der Tiefgarage vorbereitet worden“, heißt es in der Pressemitteilung der BEG weiter. Die Installationskosten der Ladestation lagen bei 19.200 Euro, wovon 14.400 Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert werden. Die Gemeinde Eching beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss von 1500 Euro. Die restlichen Investitionskosten werden von der BEG Freisinger Land getragen.

Rund um die Uhr und sieben Tage die Woche kann geladen werden

Die Bürger-Ladenetzstation steht rund um die Uhr und 7 Tage die Woche zum Laden bereit. In den Apps der Elektromobilitätsanbieter und auf immer mehr Navis der E-Autos ist die Verfügbarkeit der Station in Echtzeit zu sehen. Die Parkplätze sind ausschließlich Elektrofahrzeugen beim Laden vorbehalten. Das Laden kann mit einer Ladekarte der gängigen Elektromobilitätsanbieter gestartet werden. Auch die BEG bietet eine Ladenetzkarte für alle Bürger-Ladestationen im Landkreis an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Übrigens: Für dieses Jahr sind weitere zehn AC-Ladepunkte und vier DC-Schnellladepunkte im Landkreis Freising geplant. Darunter befindet sich auch ein DC-Schnellader mit zwei Ladepunkten (und bis zu 50 kW Ladeleistung), der am Bürgerhaus Eching errichtet wird.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.