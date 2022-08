Es muss sich was rühren beim S-Bahnhof-Umbau: Echinger FDP macht neuen Anlauf

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Eine fast unüberwindbare Barriere für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer stellt Echings S-Bahnunterführung dar. © Wilms

Die Echinger FDP hat einen vom Gemeinderat gebilligten Antrag für eine Machbarkeitsstudie zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs gestellt.

Eching – Seit rund 20 Jahren hat es in Eching seitens der Bürger und der Kommunalpolitik immer einmal wieder Vorstöße gegeben, die Bahn zu einem behindertengerechten Umbau des S-Bahnhofs zu bewegen. Auch wenn in der Bevölkerung des Öfteren entsprechende Beschwerden an die Gemeinde herangetragen werden, liegt der Bahnhof mit den beiden Bahnsteigen und der Unterführung im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn AG.

Bessere Anbindung der nördlichen Ortsteile

Nun hat die FDP, auf der Grundlage vorausgehender Anträge aus den Jahren 2016 und 2019, erneut einen Anlauf genommen und einen im Gemeinderat einstimmig gebilligten Antrag für eine Machbarkeitsstudie zum barrierefreien Ausbau des Echinger Bahnhofs gestellt. Damit ergäbe sich auch automatisch eine verbesserte Anbindung der nördlichen Ortsteile.

Dazu sollen die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushalt 2023 eingestellt werden. Als Kosten werden 30 000 Euro veranschlagt. Zwar gibt es bereits eine derartige Expertise von 2002, deren Überarbeitung wurde 2018 allerdings abgelehnt. Diese könne angesichts ihres Alters nicht mehr als Planungsgrundlage und für aktuelle Verhandlungen mit der Bahn herangezogen werden, waren sich die Räte einig. Mit einer Neuauflage, so die Hoffnung von Bürgermeister Sebastian Thaler, verfüge man über bessere Argumente gegenüber der Bahn, bei einer Fortführung der Förderprogramme berücksichtigt zu werden.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

In dem Zusammenhang erinnerte Thaler daran, dass es in den Vorjahren versäumt worden sei, rechtzeitig eine Aufnahme in das Aktionsprogramm der Bahn für die Jahre 2019 bis 2021 zu beantragen, bei dem beispielsweise Lohhof und Unterschleißheim mit einer Modernisierung ihrer Bahnhöfe zum Zuge gekommen seien. In Gesprächen hätten Bahnvertreter durchblicken lassen, dass sich die Chancen auf Realisierung eines barrierefreien Echinger Haltepunktes erhöhen würden, wenn die Gemeinde bei den Planungen in Vorleistungen einsteige. Sich auf ein derartiges Millionenprojekt angesichts ungewisser Realisierungschancen einzulassen, bezeichnete Thaler jedoch als unverantwortlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Aufzüge oder eine beidseitige Rampe

In der jetzt beauftragten Machbarkeitsstudie geht es um einen barrierefreien oder ebenerdigen Zustieg zu den Zügen, Aufzüge zu beiden Bahnsteigen (alternativ eine beidseitige Rampenführung zu einer Unterführung, die auch von Radfahrern und Rollstuhlfahrern genutzt werden kann) und eine Überdachung beider Bahnsteige.