Bei größeren Echinger Bauprojekten: Errichtung von Spielplätzen nun kein Muss mehr

Von: Ulrike Wilms

Auch dieser Echinger Spielplatz könnte das eine oder andere neue Gerät vertragen. © Wilms

Bei Wohnanlagen mit mehr als drei Einheiten schreibt der Gesetzgeber vor, dass ein Kinderspielplatz errichtet werden muss. Das gilt in Eching nun nicht mehr.

Eching - Echings Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat mit 9:1 Stimmen Grünes Licht dafür gegeben, per Einzelfallentscheidung mit einer Ablösezahlung den Bauherrn von dieser Spielplatz-Verpflichtung zu entbinden – sofern er das will und es im jeweiligen Umfeld sinnvoll erscheint.

Ablösesumme orientiert sich an Bestimmungen der Hallbergmooser Satzung

Konkreter Auslöser für die in der Bauabteilung entwickelte Idee einer Spielplatzablöse war ein Bauvorhaben am Eck Wielandstraße/Untere Hauptstraße, wo die Errichtung eines Spielplatzes sogar die Planungen für vernünftige Parkmöglichkeiten beeinträchtigt hätte und sich das sehr kleine Spielgelände direkt an der Hauptstraße befinden hätte müssen. Die Ablösesumme, die sich im Wesentlichen an den Bestimmungen der gültigen Hallbergmooser Satzung orientiert, läge für die benötigte Fläche bei etwa 15.000 Euro. Der Bauherr ist nach Aussage des Rathauses dieser Lösung gegenüber nicht abgeneigt. Und: In fußläufiger Entfernung befindet sich ein großzügiger Spielplatz an der Kleingartenanlage, bei dem in grüner und ruhiger Umgebung schon zwei Fußballtore, eine Kletterwand und eine Schaukel vorhanden sind –und auch ausreichend Platz für weitere Spielgeräte.

Die mehrheitlich für gut befundene Ausnahmeregelung stellt eine Parallele zur Stellplatzablöse dar, wo unter gewissen Voraussetzungen auch gegen Zahlung auf die Anlage eines Parkplatzes verzichtet werden kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn im nahen Umfeld genug öffentliche Parkmöglichkeiten verfügbar sind.

Vorhandenes Spielangebot soll durch Zahlung der Ablöse verbessert werden

Die Überlegungen bei der Spielplatzthematik folgen einer vergleichbaren Logik. Wenn in fußläufiger Nähe ein größerer öffentlicher Spielplatz vorhanden ist, erscheint es durchaus empfehlenswert, auf einen zusätzlichen Mini-Spielplatz zu verzichten. Dafür soll das vorhandene Spielangebot durch die Zahlung der zweckgebundenen Ablöse verbessert werden. Die Praxis zeigt, dass die gesetzlich geforderten Spielmöglichkeiten in einer Größenordnung von 40 Quadratmetern aufwärts nicht selten „mickrig“ und unattraktiv ausfallen und lediglich mit einem Sandkasten, ein bis zwei Bänken und einem kleinen Spielgerät ausgestattet sind. Dies gilt vor allem dann, wenn es im Siedlungsumfeld wenige bis keine kleinen Kinder mehr gibt und deshalb auch kein unmittelbarer Bedarf gesehen wird.

Umso wichtiger sind attraktive und „abenteuerliche“ Spiel-, Sport- und Tobemöglichkeiten in einer immer städtischer werdenden Wohnumgebung. Da passt es gut ins Bild, dass die Kommune ihren Etat für öffentliche Spielplätze heuer deutlich auf 120 000 Euro erhöht hat.

Dem Vorschlag von CSU-Fraktionssprecher Georg Bartl, einen Arbeitskreis „Spielplatzablöse“ zu gründen, weil er noch Klärungsbedarf sah, wurde nicht entsprochen. Eine Klärung der von ihm aufgeworfenen Fragen – wie die Höhe der Ablöse oder die zulässige Einstiegsgröße bei der Spielplatzfläche – wurde von der Verwaltzung ebenso in Aussicht gestellt wie die von Christoph Gürtner (FW) angeregte Überprüfung der Inflations- und Preissteigerungsrate. Der überarbeitete Satzungsentwurf wird dann mit dem Landratsamt abgestimmt.

