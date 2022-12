Besinnliche Weisen und rockige Töne beim Weihnachtskonzert der Musikschule Eching

Von: Ulrike Wilms

Extraapplaus für Daniela Gelics Premiere als Songschreiberin und Interpretin. Sie trat mit der Rockband „Sinnocence“ auf. © Wilms

Eine klangvolle Kostprobe ihres musikalischen Schaffens präsentierten die Schüler der Musikschule Eching bei ihrem Weihnachtskonzert. Rund 100 Musiker und Sänger waren am Start.

Eching – Mit einem facettenreichen Weihnachtskonzert im gut besuchten Bürgerhaus bereitete die Echinger Musikschule ihrem Publikum ein kostenloses, aber unbezahlbares Geschenk. Die rund 100 Musiker und Sänger setzten einen eindrucksvollen musikalischen Schlusspunkt hinter zwölf Monate, die durch Krieg, Corona und Energiekrise wohl von vielen als „verkehrte Welt“ wahrgenommen wurden. So habe sie es jedenfalls auch im Musikschulbetrieb empfunden, sagte Leiterin Katrin Masius bei der Begrüßung. Sie und alle Mitwirkenden seien dankbar, zum Jahresausklang wieder gemeinsam musizieren zu dürfen.

Und gemeinsam ist es auch gelungen, trotz des einen oder anderen krankheitsbedingten Ausfalls, kurz vor den Feiertagen eine klangvolle Kostprobe musikalischen Schaffens zu präsentieren. Von alter bis zeitgenössischer Musik, vom Barock bis ins 21. Jahrhundert spannte sich der Bogen der dargebotenen Werke, die von Instrumentalisten und Chören gekonnt zum Besten gegeben wurden, mit Geige oder E-Gitarre – auf dem Cembalo oder Cajón. Schüler zeigten sich als beeindruckende Instrumental- und Gesangssolisten. Lehrkräfte, verschiedene Ensembles wie Blechbläser und Streicher, der Jugendchor der „Singing Teens“ unter Leitung von Katrin Masius und der große Chor Cantus Eho der Musikschule mit seinem neuen Dirigenten Jakob Guglhör: Alle machten hörbar, auf welchem Niveau und mit welcher Freude an der Musikschule musiziert wird.

Beeindruckte das Publikum: der Jugendchor der „Singing Teens“ unter Leitung von Katrin Masius. Sie war dankbar, zum Jahresausklang wieder gemeinsam vor Zuhörern musizieren zu können. © Wilms

Zum Repertoire zählten bekannte und traditionelle Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern. Daneben umfasste das Programm Werke von Bach, Chopin, Mozart, Purcell oder Vivaldi. In die Riege der Komponisten reihte sich auch die 18-jährige Echinger Musikschülerin Daniela Gelic ein, Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, die als Leadsängerin in Begleitung der fünfköpfigen Rockband „Sinnocence“ mit dem von ihr verfassten Song „When only rain kept us apart“ einen stürmischen Extra-Applaus einheimste.

Neben Gelics Premiere als Songschreiberin und Interpretin verdienen einige weitere Nachwuchsmusiker besondere Erwähnung, angefangen beim jungen Sänger Paul Lustig, der mutig zum Solisten mutierte, weil beim geplanten Duett sein Gesangspartner krank geworden war – ebenso wie Theresa Gelic (Klavier) und Matthias Loibl (E-Gitarre).

Ebenfalls mit von der Partie war der große Chor, der Cantus Eho, der gemeinsam mit dem Streicherensemble im Bürgerhaus einige Werke zum Besten gab. © Wilms

Eine Klasse für sich sind die Brüder Maximilian (Violine) und Adrian Kleemann (Klavier), mehrfache Preisträger bei „Jugend musiziert“, die nicht zum ersten Mal mit virtuosem Vorspiel im Bürgerhaus beeindruckten. Maximilian begeisterte mit Pablo de Sarasates „Geigenphantasie Op25“ über Themen aus Carmen und entlockte seiner Geige die für diese weltberühmte Oper typische temperamentvolle Melodik. Sein Bruder Adrian meisterte das fordernde „Scherzo op20 Nr. 1 h-Moll“ von Frederic Chopin mit seinem furios-aufwühlenden und von dramatischen Stimmungsschwankungen geprägten Charakter mit Bravour. Mit weihnachtlichem Chorgesang ging danach ein besonderer Konzertabend zu Ende.

