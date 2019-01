Blinde Eifersucht: Freisinger verprügelt vermeintlichen Liebhaber der Ex-Frau

Diesen Besuch eines Möbelhauses in Eching wird ein 34-Jähriger nicht mehr vergessen. Aus heiterem Himmel bezog er Prügel - als Opfer einer Verwechslung.

Zu einem Eklat ist es am Freitag in einem Möbelhaus-Restaurant in Eching gekommen. Dort erspähte ein 42-Jähriger aus dem Landkreis seine Ex-Frau, die sich, so seine Einschätzung, in Begleitung ihres neuen Freundes befand. Das genügte, dass ihm die Sicherungen durchbrannten“, schreibt die Polizei Neufahrn. „Er ging auf seinen vermeintlichen Nebenbuhler los, schlug diesen und bespuckte ihn.“

Den 34-Jährigen traf die Attacke aus heiterem Himmel. Denn wie die Polizei herausfand, stand das Opfer „in keiner Beziehung zur Ex-Frau des Täters. Die kannten sich gar nicht.“ Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen.

Rubriklistenbild: © dpa / Karl-Josef Hildenbrand