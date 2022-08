Brandstiftung: Zwei Verletzte bei Brand in Echinger Mehrfamilienhaus

Von: Helmut Hobmaier

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner den Brand selbst löschen. © Symbolfoto: Armin Forster

Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Bei einem Feuer in einem Echinger Mehrfamilienhaus gab es zwei Verletzte.

Eching - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eching (Kleiststraße) wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Personen verletzt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Gegen 1:15 Uhr hatte ein Bewohner Brandgeruch bemerkt und ein Feuer im Flur entdeckt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten Bewohner den Brand selbst löschen. Dabei erlitten zwei Beteiligte im Alter von 50 und 77 Jahren eine Rauchgasvergiftung, die in einer Klinik behandelt werden musste. Die Kripo geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Brandschaden: 10 000 Euro.

