13 Jahre nach legendärem Gewitter-Gig: Jan Delay ist zurück in Eching

Bei der am Donnerstag startenden Brass Wiesn in Eching ist der Hamburger Hip-Hopper Jan Delay der berühmteste „Wiederholungstäter“.

Eching – Jan Delay ist eine coole Socke. Auf der Bühne zumindest. Oder besser gesagt: zumeist. Bei einem Auftritt in Eching vor 13 Jahren war er am Ende alles andere als ruhig. Nach seinem legendären Auftritt kehrt er jetzt zurück.

Es ist ein ganz besonderes Wiedersehen, das es mit Jan Delay & Disko No 1 auf der Brass-Wiesn gibt. Der Hip-Hop- Funk- und Soulsänger aus Hamburg war im Juli 2010 an gleicher Stelle in Eching auf der Bühne gestanden. Damals hieß das Festival noch Sonnenrot. Und es regnete nicht weniger stark als in diesen Tagen. Während Delays damaligem nächtlichen Auftritt kam auch noch ein Gewitter dazu. Immer wieder blitzte und donnerte es gewaltig.

Seine Angst vor dem Gewitter war Delay deutlich anzumerken. Immer wieder erkundigte er sich zwischen zwei Nummern zum Bühnenpersonal gewandt, ob man das Konzert nicht besser abbrechen möge. Immer wieder aber wurde ihm bedeutet, doch noch weiterzumachen. Hibbelig riss Delay seine Songs runter, ehe der Gig kurz nach Mitternacht dann doch aufgrund des Gewitters vorzeitig beendet wurde.

Jan Delays zweite Chance auf der Brass Wiesn 2023 in Eching

Jetzt kommt am Freitagabend Delays zweite Chance: Um 22.30 Uhr ist sein Auftritt vorgesehen. Und wie es aussieht, haben er und auch seine Fangemeinde dieses Mal etwas mehr Glück. Denn zwar prognostizieren die Wetterfrösche für diesen Tag vereinzelt leichten Regen. Sturm oder gar Gewitter werden aber nicht vorhergesagt. Gummistiefel, Regenjacke und Schirme sollten am Wochenende bei den rund 20 000 Besuchern besser zur Festival-Ausrüstung zählen.

+ „Ein guter Tag zum Tanzen“: Am besten eignen sich dafür dieses Jahr auf der Brass-Wiesn mutmaßlich Gummistiefel. © Wilms

Mittendrin bei der mittlerweile neunten Auflage des Open-Air-Spektakels mit festivaleigenen Wohnmobil- und Campingplatz sind – wie immer – auch viele Echinger. Sie genießen das Privileg, direkt vor der eigenen Haustür (und auch mit vergünstigten Anwohner-Tickets) mitzufeiern und das kunterbunte Musikprogramm zu genießen. „Fünf Bühnen, über 80 Bands und Kapellen, Almwiesen, Hütten, Zelte, Workshops und ein Gipfelkreuz sind am Start“, heißt es von Seiten des Veranstalters, der Monta-Music aus Traunstein.

Musikfest für jedermann

Unverändert ist die Brass Wiesn dem eigenen Anspruch nach ein Musikfest für jedermann und für jeden Musikgeschmack: familiär und generationsübergreifend, traditionell und trendy. Musikalisch wird eine spannende Mischung aus etablierten Headlinern, Newcomern jedweden Genres und regional bekannten Blaskapellen geboten. Zu letzteren zählen allen voran auch die einheimischen Musiker der Echinger Blaskapelle und die Kohlstattmusikanten.

Sowohl bei den Festival-Besuchern als auch den auftretenden Bands gibt es ausgesprochen viele Wiederholungstäter, denn auch die Musiker schätzen die friedliche und freundliche Stimmung. Heuer zählen unter vielen anderen Pam Pam Ida, die Keller Steff Bigband, Ringlstetter & Band sowie dicht & ergreifend dazu.

Rahmenprogramm: von Kunsthandwerk bis Ruhezonen

Abseits der Bühnen setzen die Veranstalter verstärkt auf ein Programm, das insbesondere auch das eher untypische Festivalpublikum ansprechen soll, also Kinder, Familien und ältere Gäste. So gibt es diverse Ruhe- und Aktionszonen und eine ganze Reihe von nicht ganz alltäglichen, kleineren Marktständen, die neben Kulinarischem auch Kunsthandwerk, Handarbeiten und faire Mode im Angebot haben. Verschiedene Mitmach-Workshops stehen ebenfalls zur Auswahl: vom Jodeln über Kazoo bis zum Volkstanz. Für das nostalgisch-gemütliche Flair mit bäuerlich-bayrischem Anstreich sorgen alte Landmaschinen in Verbindung mit Heuballenromantik - und als I-Tüpfelchen der Festivalmaibaum.

