Lieber zweigleisig fahren - so will Eching den Breitbandausbau forcieren

Schnelles Glasfaser-Internet soll auch in Eching bald an immer mehr Orten verfügbar sein.

Gemeinderäte sind sich einig

Von Ulrike Wilms

Beim weiteren Ausbau des Breitbandnetzes wird die Gemeinde Eching künftig erst einmal zweigleisig verfahren – und sich so verschiedene Optionen offen halten.

Eching - Nachdem der nördliche Gemeindebereich mit den Ortschaften Günzenhausen, Ottenburg und Deutenhausen durch ein Förderprogramm an das „schnelle Internet“ angeschlossen und rund 400 Haushalte mit Glasfaser versorgt wurden, steht nun aufgrund gestiegener Anforderungen ein weiterer Aus- und Aufbau mittels Glasfaser gemäß der „Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ an.

Ein Anbieter wirbt mit „Rundum-sorglos-Paket“

Dabei ist eines von zwei Angeboten eines Anbieters für die Kommune von besonderem Interesse: Dieser hat nämlich angeboten, den gesamten Ort privatwirtschaftlich mit Breitbandanschluss auszustatten – und das ohne Finanzspritze der Kommune. Diese Option kam bei den Räten gut an, so dass diese einstimmig beschlossen, mit dem privaten Anbieter weiter zu verhandeln.

Gemeinde steigt in Förderprogramm des Landkreises ein

Parallel wurde ebenso einstimmig durchgewunken, in ein Förderprogramm einzusteigen, das der Landkreis Freising zentral auflegt. Ausdrücklich unter Bezug auf die erlassenen Förderrichtlinien von Bund und Land hat das Landratsamt im Sommer 2021 die Initiative ergriffen und alle Freisinger Gemeinden dazu eingeladen, unter seiner Federführung an der Verbesserung der Breitbandversorgung zu arbeiten. Dazu unterzeichnen die teilnehmenden Kommunen eine Zweckvereinbarung.

Interesse bekundet haben sieben Landkreiskommunen – neben Eching unter anderem auch Hallbergmoos und Allershausen. Eine „Ausstiegsklausel“ erlaubt den Unterzeichnern, bei eigenwirtschaftlichem Ausbau von der Vereinbarung zurückzutreten. Diese Karte kann Eching dann gegebenenfalls ziehen, wenn das privatwirtschaftliche Angebot in trockenen Tüchern ist.