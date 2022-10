Nachtbaustelle übersehen: Brummi kracht auf der Autobahn in Lkw der Autobahnmeisterei

Schwerer Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn A9 in Höhe Eching ereignet: Ein Brummi ist in einen Lkw der Autobahnmeisterei gekracht.

Eching – Die Absperrung einer Nachtbaustelle auf der Autobahn A 9 in Höhe Eching hat ein Lkw-Fahrer am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr vermutlich übersehen – und krachte dann in den Lkw der Autobahnmeisterei. „Wie durch ein Wunder wurde kein Bauarbeiter verletzt, auch der Fahrer des Unfallfahrzeugs kam nach ersten Erkenntnissen mit leichteren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus“, teilt die Kreisbrandinspektion Freising mit.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Dietersheim, Garching und Hochbrück sowie die Kreisbrandinspektionen Freising und München Land. Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn bis in den Vormittag hinein gesperrt werden. Auch rücksichtslose Gaffer erschwerten die Arbeit der Helfer.

