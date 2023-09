Bub (13) mit Pistole löst Polizeieinsatz auf Spielplatz aus

Statt einer echten Pistole fanden die Polizisten bei einem 13-Jährigen eine täuschend echt aussehende Softairpistole (Symbolbild). © madhood wikipedia

Eine Zeugin meldete der Polizei Jugendliche mit einer Pistole an einem Echinger Spielplatz. Die Beamten konnten zwar Entwarnung geben, ein 13-Jähriger musste trotzdem im Streifenwagen mit.

Eching – Die Meldung ging am Freitag gegen 15 Uhr bei der Polizei Neufarn ein: Ein Zeuge berichtete, dass ein Jugendlicher an einem Spielplatz in Eching mit einer Pistole hantieren würde. Sofort machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort. Dort stießen die Beamten auf mehrere Jugendliche. Bei einem 13-jährigen Buben entdeckten sie eine täuschend echt aussehende Softairpistole.

Tragen einer Anscheinwaffe gilt als Ordnungswidrigkeit

Da sie eine Geschossenergie von unter 0,5 Joule hat, wird sie zwar als „Spielzeug“ gewertet, erklärt die Polizei. Das Führen solcher Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit stellt dennoch eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Die Polizei stellte die Pistole sicher. Der Jugendliche wurde seinem Vater übergeben. ft

