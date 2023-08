Bürgerhaus Dietersheim ist ein Multifunktionsgebäude – und nun auch für die Zukunft gerüstet

Von: Ulrike Wilms

Fachsimpeleien beim Ortstermin: Die Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus Dietersheim wird jetzt nicht mehr zusätzlich als Umkleide „zweckentfremdet“. Im Hintergrund ist der angebaute Personaltrakt mit den Spinden für die Einsatzkräfte zu sehen. Davon machten sich (v. l.) Hausmeisterin Sonja Feichtner, Bauingenieur Ermis Tsoupras (Bauabteilung), Abteilungsleiter Thomas Bimesmeier, Feuerwehrkommandant Markus Krauß, Architekt Nepomuk Wagner und Bürgermeister Sebastian Thaler ein Bild. © Wilms

Das Bürgerhaus in Dietersheim ist ein echtes Multifunktionstalent: Feuerwehr und Dorfgemeinschaft nutzen das Gebäude. Allerdings wurde der Platz knapp. Daher wurde angebaut.

Dietersheim – Bereits seit dem Jahr 1993 teilen sich Feuerwehr und die Dietersheimer Dorfgemeinschaft in zentraler Lage ein Multifunktionsgebäude mit Fahrzeughalle, Bürgersaal und erforderlichen Nebenräumen mitten im Ortszentrum an der Langen Gasse. Und nachdem sowohl die aktiven Feuerwehrler als auch die Einwohnerschaft im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte deutlich zugenommen haben, gab es schon viele Jahre lang den dringenden Wunsch einer Erweiterung.

Im Oktober 2022 schließlich wurde eine umfängliche Sanierungs- und (An-)Baumaßnahme fertiggestellt. „Dafür hat die Gemeinde rund 620 000 Euro in die Hand genommen“, informierte Bürgermeister Sebastian Thaler bei einem Ortstermin, bei dem auch Feuerwehrkommandant Markus Krauß, Architekt Nepomuk Wagner, Bauamtsleiter Thomas Bimesmeier zusammen mit Ermis Tsoupras, Sachgebietsleiter Hochbau, und Hausmeisterin Sonja Feichtner Rede und Antwort standen. Sie alle äußerten sich zufrieden über die nun deutlich spürbaren Verbesserungen, die allen Nutzern zugute kommen würden.

Umbau wurde bei laufendem Betrieb durchgeführt

Der Umbau sei im Wesentlichen bei laufendem Betrieb durchgeführt worden. Alle zeigten sich erleichtert, dass dieses „sportliche Unterfangen“ so reibungslos funktioniert habe. Zwar seien auf den ersten Blick die Neuerungen gar nicht so deutlich sichtbar, führte Wagner dazu aus, aber in Summe handle es sich um insgesamt drei einzelne Anbauten sowie zusätzlich unter anderem eine Nachrüstung der Brandmeldeanlage und Malerarbeiten im Bürgersaal.

Dieser stellt mit vorhandener Küche und seiner wertigen Ausstattung mit federndem Holzfußboden das Veranstaltungszentrum für die Dietersheimer dar, ist als Turnhalle und Tanzsaal ebenso gut geeignet wie als Zuschauerraum oder Festsaal. Wie Feichtner berichtete, seien die Räumlichkeiten bestens belegt – von den Kindern bis zu den Senioren. Der Gesamtbetrieb klappe im Großen und Ganzen gut.

Vielseitiges Gebäude: Das Bürgerhaus Dietersheim ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Treffpunkt für alle. Der Bürgersaal ist der gesellschaftliche Mittelpunkt, dazu kommen Vereinsheim, Sport- und Veranstaltungsstätte für den Ortsteil und das Gerätehaus der Feuerwehr. © Wilms

Neben einer Vergrößerung des Eingangsbereichs stellen barrierefreie Toiletten im Erdgeschoß und ein an den Saal angrenzender Geräteraum wichtige Erweiterungen und Neuerungen dar. In diesem Lagerraum können die verschiedenen Gruppen, allen voran die Kinderturn- und Gymnastikgruppen, ihre Gerätschaften unterbringen.

Vor allem aber Kommandant Markus Krauß äußerte sich zufrieden darüber, dass die Enge in der Fahrzeughalle, in der sich die Feuerwehrkameraden zwischen den Einsatzfahrzeugen (im Prinzip vorschriftswidrig) umziehen mussten, nun der Vergangenheit angehört: Durch den nach hinten angefügten Holzanbau eines separaten Personaltrakts mit den Spinden für die 84 Aktiven, darunter 36 Frauen, seien Einsatz-Abläufe nun vorschriftsmäßig und weit weniger stressig zu handhaben.

Feuerwehrgebäude könnte in einigen Jahren zu klein sein

Auf Anfrage bestätigte Krauß für seine Truppe eine gut funktionierende und engagierte Zusammenarbeit zwischen Feuerwehrfrauen und -männern, die bereits im Bereich der Jugendarbeit ansetze. Er bezeichnete die seit einigen Jahren vermehrt eingetretenen weiblichen Kräften als Bereicherung.

Ausgelegt ist das Feuerwehrgebäude, das bereits vor einigen Jahren für die Unterbringung des ABC-Fahrzeuges des Landkreises um einen weiteren Stellplatz verlängert wurde, für insgesamt 90 aktive Kräfte. Wenn das Interesse weiterhin so stark zunehme, müsse man möglicherweise in einigen Jahren durchaus über ein neues beziehungsweise weiteres Dietersheimer Feuerwehrhaus nachdenken, hieß es übereinstimmend.

