Warum Dietersheim das teuerste Pflaster auf Echinger Flur ist

Um Nachhaltigkeit und Bauen drehten sich sich die Wortmeldungen der Dietersheimer, die nach dem Referat Thalers dran waren. Rund 50 Bürger waren gekommen. © Oestereich

Die Schaffung von Wohnraum und die Energieversorgung beschäftigen die Menschen hierzulande. Das war jetzt bei der Bürgerversammlung in Dietersheim nicht anders.

Dietersheim - Rathauschef Sebastian Thaler zeigte in der Bürgerversammlung vor etwa 50 Zuhörern aktuelle Entwicklungen auf. In Dietersheim ist der Ausbau von Bürgersaal und Feuerwache weitestgehend in trockenen Tüchern. Auch deshalb verlief die Bürgerversammlung deutlich unaufgeregter als tags zuvor in Günzenhausen.

Der Echinger Ortsteil hat zur Zeit 2148 Einwohner

Dietersheim ist das teuerste Pflaster auf Echinger Flur: Es leben dort aktuell 2148 Bürger (Eching gesamt: 15 370). Die Bodenrichtwerte liegen in dem Ortsteil mit 2150 Euro laut Thaler auf einem „Allzeithoch“ (2020: 1980 Euro). Im Hauptort sind es 2100 Euro. Dem Druck auf dem Wohnungsmarkt versucht die Kommune mit der Ausweisung neuer Baugebiete zu begegnen, drei davon in Dietersheim: Am Mühlenweg (Dietersheim Süd-Ost) wird neben einen Studenten-Wohnkomplex (65 Appartements/Wohnungen) auch Raum für 23 Doppelhaus- und acht Einfamilienhaus-Parzellen (230 bis 496 Quadratmeter) geschaffen. Sie sind weitestgehend vergeben, lediglich drei größere Grundstücke gehen laut Thaler „weg wie Sauerbier“. Grund: Berechtigte mit kleinen und mittleren Einkommen können sich den Erwerb nicht leisten.

In Ausarbeitung ist der Bebauungsplan für das Gebiet „Am Anger“, hinter dem Feuerwehrhaus, mit gemeindlichem Wohnungsbau. Dort, so der Bürgermeister, sei „das große Thema der Parkraum“. Im Auweg ist ferner ein kleines Baugebiet mit zehn Parzellen für Ein- und Doppelhäuser vorgesehen.

Eine E-Ladesäule wird künftig vor dem Dietersheimer Bürgersaal stehen

Dank eines Förderprogramms wird man in Eching die Infrastruktur für E-Mobilität ausbauen können: eine E-Ladesäule wird künftig vor dem Dietersheimer Bürgersaal stehen. Wie übrigens auch ein Trinkwasserbrunnen und eine Fahrradreparatur-Station. Für das gesamte Gemeindegebiet soll ferner ein Konzept für die Verbesserung der Kinderspielplätze entwickelt werden. Thaler: „Dietersheim ist da ja das Aushängeschild.“

Einiges getan hat sich laut Rathauschef beim Verkehr: Gerade hat der Kreis die neue Linienführung für den Ringbus 690 genehmigt, der „alle Wünsche Echings berücksichtigt“. Heißt: Kürzere Wege und engere Taktung der Fahrten zur TU Garching, nach Neufahrn und Eching – wegen bestehender Verträge allerdings erst ab 2026. Seit 2021 gibt’s bereits Verbesserungen auf der für Dietersheim wichtigen X 660-Linie, die ab 2023 um Samstagsfahrten erweitert wird.

Interesse an der Ausweitung des bereits ausgeschöpften kommunalen Förderprogramms für PV-Anlagen

Die Wortmeldungen drehten sich nach Thalers 70-minütigem Vortrag um Nachhaltigkeit und Bauen: Interesse besteht an der Ausweitung des bereits ausgeschöpften kommunalen Förderprogramms für PV-Anlagen. Man werde dem Gemeinderat vorschlagen, so Thaler, weitere Zuschüsse auf den Ausbau im Bestand und Balkonkraftwerke zu konzentrieren. Unverständnis wurde über PV-Anlagen auf „Norddächern“ geäußert – und langwierige Verfahren zur Baugebietsentwicklung, die sich mitunter bereits über elf Jahre hinziehen. Nach einem so langen Zeitraum, so die Kritik, seien Pläne nicht mehr zeitgemäß und überarbeitungsbedürftig. Grundsätzlich sei, so Thaler, das Echinger Baulandmodell erfolgreich und auch von anderen Kommunen kopiert worden. In einem konkret angesprochenen Fall stockt das Verfahren wegen inakzeptabler Forderungen eines einzelnen Eigentümers im Umlegungsverfahren. „Das liegt seit zwei Jahren bei Gericht. Wir können da nichts beschleunigen“, so Thaler.

Mit dem Gemeindechef diskutiert wurden Versorgungsmöglichkeiten mit Geothermie und Fernwärme aus Neufahrn oder Garching. Ein Anschluss wäre, so Thaler, wegen der zu großen Entfernungen unwirtschaftlich – und für den Verbraucher, der die Rechnung letztlich zahlen müsste, unerschwinglich.

Eva Oestereich