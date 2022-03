Maibaumklau im März: „Bunte Truppe“ aus dem südlichen Landkreis sichert sich Kranzberger Traditionsstangerl

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Dieser Maibaum hat kurzzeitig seine Besitzer gewechselt. Inzwischen steht fest, für welchen Preis ihn die Kranzberger zurückhaben können. © privat

Maibaumklau im März - ist das nicht zu früh? Letztlich waren es besondere Umstände, die der 30-köpfigen „diebischen Bande“ aus dem südlichen Landkreis halfen.

Eching/Kranzberg - Kürzlich ist es einer befreundeten Truppe aus Allershausen, Eching, Günzenhausen, Fürholzen und Hollern in einer Nacht- und Nebelaktion gelungen, das stattliche Kranzberger Traditionsstangerl von 32 Metern Länge und einem Durchmesser von 60 Zentimetern, das in Ast zwischengelagert war, in ihren Besitz zu bringen. Das Diebesgut ist nun an einem geheimen Ort sicher versteckt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schon sehr zeitig im Jahr wurde auf Wunsch des Waldbesitzers der künftige Maibaum gefällt und aus dem Gehölz entfernt. Auch die Umwandlung des Stammes in einen Maibaum mit Entfernung der Rinde war bereits abgeschlossen. Wind von diesen Vorgängen bekommen haben Lennart Waltmann und Tobias Heidingsfelder – und da war dann im Freundeskreis schnell eine Entführung ausgeheckt.

Die Auslösemodalitäten wurden inzwischen zum Abschluss gebracht

Nach etwas Anlaufschwierigkeiten kam es zu den üblichen Verhandlungen zwischen den Besitzern und den erfolgreichen Dieben. Inzwischen wurden die Auslösemodalitäten zum Abschluss gebracht. Was nun von Kranzberger Seite aus zu berappen ist, um den Baum zurückzubekommen, darüber soll zunächst Stillschweigen gewahrt werden, sagt Maibaumdieb Lennart Waltmann aus Hollern auf Anfrage. Es darf aber als gesichert gelten, dass es auf jeden Fall einen Grund – beziehungsweise eine Grundlage – zum Anstoßen geben wird.