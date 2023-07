Polnischer Ex-Profi übernimmt die Echinger U 18 - und tritt in die Fußstapfen eines Erfolgstrainers

Willkommen bei den Zebras! Peter Hanrieder (links, Sportlicher Leiter) und Lars Wutzler (r., Jugendgroßfeldkoordinator und Betreuer U18) freut sich über die Verpflichtung von A-Jugendtrainer Radoslaw Marut (Mitte). © Gerd Beer

Die Echinger A-Junioren haben einen neuen Trainer: Radoslaw Marut war selbst schon Fußballprofi und will die Erfolgsgeschichte der Zebras fortsetzen.

Eching - Gerade erst konnte die A-Jugend (U 18) des TSV Eching die erfolgreichste Saison seit Jahren mit dem sechsten Platz in der Kreisliga-Aufstiegsrunde und dem furiosen Sieg im Sparkassenpokalfinale krönen, schon laufen die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Und der sportliche Leiter Peter Hanrieder und Jugendleiter Florian Uffinger freuen sich, mit einem Hochkaräter als Trainer für die U18 in die Saison starten zu können.

Radoslaw Marut kam aus beruflichen Gründen nach Eching

Der Pole Radoslaw Marut, ehemaliger Profi in der polnischen Liga und Spieler bei Hannover 96, wird 2023/24 die Verantwortung für die U 18 übernehmen. „Ein Glück für uns, dass es ihn beruflich nach Eching verschlagen hat“, so Hanrieder. Als Co-Trainer werden Marut Stefan Festbaum und Florian Uffinger zur Seite stehen. Zudem unterstützt Lars Wutzler das Team als Betreuer.

„Nachdem der scheidende Trainer der U 18, Tom Ertl, aus familiären Gründen seinen Abschied früh genug bekanntgegeben hatte, sind wir froh, so eine Nachfolgelösung gefunden zu haben“, sagt Jugendleiter Florian Uffinger. Zudem dankte er Tom Ertl für das Geleistete. „Wir hoffen er bleibt dem TSV im Hintergrund erhalten.“

Für den neuen Coach steht das Umsetzen des Konzepts vom Training ins Spiel im Vordergrund

Mit Marut, der mit einer UEFA-A-Lizenz ausgestattet ist, gewinnen die Jung-Zebras einen Trainer, der mit einer klaren Vorstellung in die Saison geht. So stehe neben der Weiterentwicklung der einzelnen Spieler auch das Umsetzen des Konzepts vom Training ins Spiel im Vordergrund. „Die Jungs müssen wissen, warum sie was trainieren und wie sie das im Spiel umsetzten können“, sagt der neue Coach.

Und auch die „Erste“ soll weiter in Reichweite bleiben. Für die neue Saison wurden zwei Spieler aus der A-Jugend direkt in die Vorbereitung der Herren-Mannschaft mit aufgenommen. „Es ist uns wichtig, dass die Jungs auch nach ihrer Jugendzeit eine Heimat beim TSV haben“, so Uffinger. Und Verstärkungen sind willkommen. Wer Interesse hat, meldet sich bei der Jugendleitung unter florian.uffinger@tsv-eching.org.

ft