Auf der Rathausbaustelle in Eching steht der Innenausbau an. Doch in Zeiten von Corona stellt sich die Frage, wie lange die Arbeiten noch weitergehen können.

Eching – In Zeiten der Corona-Krise sind Handel und Wirtschaft ebenso wie das öffentliche Leben deutlich zurückgefahren, teilweise sogar zum Stillstand gekommen. In einigen Branchen geht es – trotz alledem und mit den gebotenen Sicherheitsbestimmungen – aber auch weiter. Ein Beispiel dafür ist die Rathausbaustelle in Eching, wo der Innenausbau ansteht.

„Müssen das Beste draus machen“

„Wir müssen das Beste draus machen“ sagt Architektin Susanne Wehkamp. Eine Reihe von Fachfirmen sieht sich in der Lage, meist mit reduzierter Anzahl von Arbeitskräften und in Teams von maximal drei bis vier Personen, mit den erforderlichen Installationen, Ein- und Ausbauten fortzufahren – noch. Gegenwärtig sind etwa Elektriker, Lüftungstechniker im Einsatz. Auch Trockenbau- und Sanitäreinbauten laufen, sporadisch werden Isolierungsarbeiten vorgenommen.

Die Dachdeckerarbeiten sind zu 90 Prozent erledigt: Auf der noch nicht fertiggestellten Dachfläche befindet sich eine Abdeckung und Abdichtung, die zum „Überwintern“ angebracht wurde. Die noch ausstehende Fertigstellung des Daches behindert und verzögert den Fortgang weiterer Arbeiten demnach nicht, wie Wehkamp ausführt.

Auch der Heizungsbauer sei optimistisch, dass er voraussichtlich noch zwei oder drei Wochen weiterarbeiten könne. Danach könnten die Estricharbeiten beginnen. Ebenso wie mit den anderen Partnern sei man im Gespräch und tausche sich regelmäßig aus. Weiterhin bestehe die Hoffnung, dass demnächst mit den Außenanlagen angefangen werden kann.

Unterbrochene Lieferketten als großes Problem

Allerdings gibt es auch Absagen von Firmen, die vorübergehend ihren Betrieb freiwillig oder auch gezwungenermaßen ganz eingestellt haben, denn auf dem Bau ebenso wie in der Landwirtschaft stammen viele Arbeitskräfte aus dem Osten. „Knüppeldick“, so berichtet Wehkamp, habe es eine kleinere Firma aus dem Bayerischen Wald mit knapp einem Dutzend Beschäftigten getroffen. Über die Hälfte der Belegschaft habe aus Berufspendlern aus Tschechien bestanden, die nunmehr in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Und drei weitere Mitarbeiter fielen wegen der Betreuung ihrer Kinder aus, weil deren Frauen in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ unverzichtbar an ihrem Arbeitsplatz sind.

Ein weiteres, großes Problem für einzelne Gewerke, so Thomas Bimesmeier, Abteilungsleiter des Sachgebiets Bau im Echinger Rathaus, seien die unterbrochenen Lieferketten, denn viele Materialien kommen beispielsweise von Zulieferern aus Polen. Wie Bimesmeier erläutert, gibt es besondere Corona-Bestimmungen zur Baustellensicherheit, etwa hinsichtlich häufigerer Toiletten-Desinfektionen und den wie überall einzuhaltenden Sicherheitsabständen. Dazu hat die Baustellenleitung entsprechende Aushänge angebracht.

„Bei maximal 20 Handwerkern auf der 4000 Quadratmeterbaustelle, meistens sind es weniger, ist es kein Problem, sich – abgesehen vom eigenen kleinen Team – weiträumig aus dem Weg zu gehen“, beschreibt Susanne Wehkamp die aktuelle Situation auf „ihrer“ Baustelle. Organisatorisch hat sich auch der wöchentliche „Jour fix“ im engen Baucontainer mit Bauleiter, Architekt, Polier, Bauverwaltung und den jeweiligen Vertretern der einzelnen Betriebe in eine „Freiluftveranstaltung mit Zwischenräumen“ gewandelt.

Je nach der erforderlichen Dauer der Einschränkungen erwartet Bimesmeier, dass bei Aufrechterhaltung des Status quo in zwei bis drei Wochen die Arbeiten zum Erliegen kommen.

