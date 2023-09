Da flogen die Fäuste: Wildbiesler löst in Eching Polizeieinsatz aus

Von: Andrea Beschorner

Ob dieses Schild den Wildbiesler in Eching abgehalten hätte? (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Auslöser war ein sehr menschliches Bedürfnis. Dummerweise hat sich ein 32-Jähriger aber an einer Garagenwand erleichtert. Das hatte weitreichende Konsequenzen.

Eching – Austritt mit Folgen: An eine Garage in der Goethestraße in Eching urinierte am Samstag gegen 20.30 Uhr ein 32-Jähriger in aller Seelenruhe. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, kam es zum Streit zwischen dem Wildbiesler und mehreren Personen, bei dem es Beleidigungen und Bedrohungen hagelte.

Plötzlich flogen die Fäuste - Mann schwer verletzt

Der Streit gipfelte schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung: Die Beteiligten schubsten sich, die Fäuste flogen – und es wurde eine Glasflasche auf den Kopf des 32-Jährigen geworfen. Der Mann erlitt hierbei mehrere Platzwunden am Kopf und musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Freising gebracht werden.

Alle Beteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, wie die PI Neufahrn in ihrem Pressebericht mitteilt.