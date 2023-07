Dachauer erfasst 21-Jährigen auf Autobahn - der verliert seinen linken Unterschenkel

Teilen

Der 21-Jährige mit dem Hubschrauber ins Klinikum Großhadern. (Symbolfoto) © BRK Haßberge

Eching – Ein Autofahrer aus dem Landkreis Dachau war an einem schweren Unfall am Mittwoch am Autobahnkreuz Neufahrn auf der Autobahn A 9 beteiligt. Er hatte mit seinem Skoda einen Mann erfasst, der gerade ein Pannenauto auf den Standstreifen schieben wollte.

Ein 34 Jahre alter Mann aus München hatte mit seinem VW Golf auf der A 9 eine Panne. Rechts angrenzend verläuft die A 92 mit zwei Einfädelstreifen. Ein 21-Jähriger wollte seinem Bruder zu Hilfe eilen und das Fahrzeug auf den Seitenstreifen schieben, als ein 50-Jähriger aus den Landkreis Dachau mit seinen schwarzen Skoda Octavia von dem Einfädelstreifen auf die Hauptfahrbahn der A9 wechseln wollte, so die Polizei.

21-Jähriger verliert nach Unfall auf A9 seinen linken Unterschenkel

Dabei erfasste er mit der linken Fahrzeugfront den am Fahrzeugheck des Pannenfahrzeuges stehenden Bruder. Dem 21-Jährigen wurde der linke Unterschenkel abgerissen. Er kam mit dem Hubschrauber ins Klinikum Großhadern.

Durch die Wucht des Anstoßes wurde der VW Golf etwa 30 Meter nach vorne geschoben. Der Skoda-Fahrer erlitt Abschürfungen am Unterarm, der Fahrer des Pannenfahrzeuges ein Hämatom am rechten Arm und Abschürfungen an der Hüfte. Seine im Fahrzeug befindliche Tochter bekam durch den Unfall Zahnschmerzen. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von 15 000 Euro.

dn