Damit sich der Winter endgültig verabschiedet: „Ostermo-Brenna“ in Eching begeistert die Besucher

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Das Feuer loderte meterhoch in den Himmel – ein Spektakel für kleine und große Gäste. © Wilms

Echings Burschenverein hatte wieder zum traditionellen „Ostermo-Brenna“ geladen. Und die Besucher strömten zahlreich zu dem Spektakel herbei.

Eching – Viel Holz, viel Spaß und viele Leute kennzeichneten am Karsamstag das weithin sichtbare feurige Spektakel des traditionellen „Ostermo-Brenna“ in Eching. Das Schauspiel um Wärme und Licht, bei dem der Winter in personifizierter Gestalt einer Strohpuppe symbolisch verbrannt wurde, lag wie immer in den vielen bewährten Händen des Echinger Burschenvereins und übte eine große Faszination auf die zahlreichen großen und kleinen Zuschauer aus.

Feuer von 30 Metern Durchmesser und 10 Metern Höhe

Die waren in Scharen gekommen und hatten sich dem Anlass und der Jahreszeit entsprechend, mit allem ausgestattet, was so für einen stimmungsvollen Abend unter freiem Himmel für nötig erachtet wird: Campingstühle und Decken zum Beispiel, aber durchaus auch erfrischende und/oder erwärmende Getränke oder sonstige Stärkung.

Der Ostermo – eine Strohpuppe – symbolisiert den Winter. © Wilms

Bereits vor dem Entzünden bestaunten alle Anwesenden den riesigen Holzstoß von zirka 30 Metern Durchmesser und zehn Metern Höhe, der von den Burschen auf dem Feld unweit der Blauen Brücke den ganzen Ostersamstag über zusammengekarrt und aufgeschichtet worden war. Gegen 19.30 Uhr war dann der mit Spannung erwartete Moment gekommen: Mittels Fackeln entfachte ein Burschenteam rundum am gigantischen Holzhaufen an verschiedenen Stellen das locker aufgeschichtete Heu. Das Feuer fraß sich sehr schnell bis an die Spitze empor und ließ den „Ostermo“ in Flammen aufgehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als geübte und gute Gastgeber hatten sich die jungen Männer des Echinger Burschenvereins natürlich auch um das leibliche Wohl ihrer Gäste gekümmert: Neben Getränken gab es außerdem Grillschmankerl und Pizza, damit die Besucher mit allen Sinnen bis spät in die Nacht das gesellige Beisammensein rund um den züngelnden Flammenberg genießen konnten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.