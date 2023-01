Das Faschingskarussell in Neufahrn und Eching dreht sich wieder

Inthronisation der Heidechia

Die Narrhalla Heidechia Eching/Neufahrn feierte eine glanzvolle Inthronisation: Bei der Premiere ihrer mitreißenden Show blieben keine Wünsche offen.

Eching/Neufahrn – Über einen grandiosen Start in die erste „postpandemische“ Faschingssaison durfte sich die Narrhalla Heidechia Eching/Neufahrn bei ihrem festlichen und fröhlichen Inthronisationsball freuen. Bei der Premiere ihrer mitreißenden Show im ausverkauften Bürgerhaus wurden alle Register gezogen, um das Motto „The Greatest Show: Das Faschingskarussell dreht sich wieder“ facettenreich und schillernd umzusetzen. Im Mittelpunkt des Abends standen die frisch inthronisierten Tollitäten und Doppelregenten der Nachbargemeinden Eching und Neufahrn, Julia I. (Burglechner) und Andreas VI. (von Haaren), die auch im wirklichen Leben ein Paar sind. Und da waren sich alle Faschingsfreunde einig: Den beiden kann man getrost das Zepter für die diesjährige närrischen Faschingssaison anvertrauen.

Die aus Neufahrn stammende Prinzessin, die sich seit 15 Jahren mit Leib und Seele ihrer Narrhalla Heidechia verschrieben hat und alle möglichen Stationen wie Kindergarde sowie X-Quiteens durchlaufen hat und sich jetzt als Trainerin der Teenygarde und im Vorstand engagiert, sowie der gebürtigen Prinz aus dem Rheinland, dem quasi der Karneval in die Wiege gelegt wurde, sind als royale Faschingsrepräsentanten der fünften Jahreszeit geradezu prädestiniert. Dies wurde auch von den politischen Amtsträgern so gesehen. Bei der Zeremonie der royalen Wachablösung, flankiert vom Ex-Prinzenpaar Claudia III. (Auerhammer) und Christian II. (Buschendorf), händigten Echings Bürgermeister Sebastian Thaler und Gemeinderätin Christa Kürzinger als Vertreterin der Gemeinde Neufahrn gerne die symbolischen Rathausschlüssel aus.

Prinzenwalzer zu einem gefühlvollen Lied

Ihre Antrittsrede nutzen die neuen Regenten, um sich bei allen Unterstützern, Freunden, Familie und dem Verein zu bedanken. Die persönlichen Orden verlieh die Prinzessin an ihre Mutter, der Prinz an seine erste Tanzlehrerin. Und dann setzte sich das Faschingskarussell schwungvoll und ausdauernd in Bewegung – und drehte sich um das strahlende und glitzernde Prinzenpaar, das traditionell mit einem Walzer – dafür ausgesucht hatten sie sich den gefühlvollen Song „You are the reason“ – in die lange Ballnacht startete.

In einer abwechslungsreichen Show, choreografiert und trainiert vom Trainer-Duo Heidi Paulini-Lammet und Lisa Alteneder, überzeugte die 18-köpfige Garde mit abwechselnden Tanzstilen – von Latino über Jazz bis Lyrical. Und auch der Stepp als besonderes Markenzeichen der Heidechia durfte nicht fehlen. Das Faschingsspektakel mit atemberaubenden Hebefiguren, ganz viel Ausstrahlung und Taktgefühl und tollen Kostümen begeisterte das Publikum.

Um die Zukunft der Heidechia braucht einem nicht bange zu sein. Der Beweis: das tänzerische Vorprogramm der Teenygarde X-Quiteens, 12 bis 13 Jahre jung und voller „Faschingspower“, die heuer wieder von Julia Burglechner, unterstützt von Vroni Günzel, trainiert wird. Mit ihrem rund zehnminütigen Show-Programm „Freaking Out“ brachten die Teens den Saal zum Beben. Aber nicht nur die Heidechia belebte mit ihren Auftritten das Parkett, sondern auch die Band Tropical Rain.

Ehrenorden heißt nun „Kleiner Narr“

Etwas ganz Besonderes, aber auch Vertrautes ist der Ehrenorden der Narrhalla Heidechia, der von 1985 bis 2019 unter dem immer noch geläufigen Namen der „Kleine Mohr“ firmierte und an diesem Abend gleich doppelt verliehen wurde. Die Auszeichnung erfolgte allerdings in Verbindung mit einer Namensänderung: Unter seiner neuen Bezeichnung als „Kleiner Narr“ ging der Ehrenorden heuer an Lisa Alteneder und Tobias Lammet.

Als Laudatorinnen würdigten mit Claudia Steiger-Steiniger und Frauke Bachmeier zwei ehemalige Prinzessinnen der Jahre 2008 und 2010, gleichzeitig Ordensträgerinnen der Jahre 2019 und 2013, mit persönlichen Worten das „närrische Engagement“ der überzeugten Heidechianer: Claudia Steiger-Steininger warf humorvolle Streiflichter auf die zwei Jahrzehnte, in denen sich Lisa Alteneder mit Herzblut als Gardetänzerin, Trainerin und Vorstandsmitglied um die Heidechia verdient gemacht hat. Frauke Bachmeier dankte Tobias Lammet für seinen ebenfalls langjährigen und vielfältigen Einsatz als Gardetänzer, Vorstandsmitglied und „Musiktechniker“.

