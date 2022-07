Abschluss an der Mittelschule: Echings Absolventen haben den „Rucksack des Lebens“ gefüllt

Teilen

Erinnerungsfoto zum Finale: Die Echinger Mittelschulabsolventen bei der Abschlussfeier. © Gerhard Roeck

Bei der Echinger 9 a war auch Klassenleiter Fynn Jäger nervös: Es war seine erste eigene Abschlussklasse. Ob alles glatt ging?

Eching - Der Tag der Abschlussfeier war nicht nur für die Echinger 9 a ein unvergesslicher. Auch Klassenleiter Fynn Jäger dürfte im Vorfeld ein bissl nervös gewesen sein. Denn: „Es war meine erste eigene Abschlussklasse.“ Selbige habe er erst im abgelaufenen Schuljahr übernommen. 15 der 20 Echinger Neuntklässer haben nicht nur den Mittelschulabschluss (den schafften alle), sondern auch den „Quali“ in der Tasche – zwei sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,8. Muhammed Aynaci (1,8), Dennis Peitz (1,8) und Fabian Lehmann (2,1) hatten die besten Quali-Abschlussnoten.

Gefeiert wurde im Cafe Central des Alten-Service-Zentrums – zusammen mit der Schulleitung, Lehrern und Lehrerinnen sowie den Familien der Absolventen. Insgesamt waren rund 60 Gäste da.

Das Leben läuft halt nicht immer geradeaus

In seiner Rede wies Jäger darauf hin, dass die Belastung für alle Beteiligten – Stichwort: Corona – sehr hoch gewesen sei. „Doch vergesst eines nicht“, fügte der Klassenlehrer hinzu. „In dieser Zeit konntet ihr auch Fähigkeiten für den Rucksack des Lebens erwerben.“ Damit meine er, dass das Leben „nicht immer perfekt und schnurgeradeaus“ verlaufe: „Mal müsst ihr einen Berg besiegen, mal in eine tiefe Schlucht hinabsteigen.“ Ohne Hilfsmittel werde dies schwieriger und oft gefährlich. Aber: „Wenn ich einen Rucksack des Lebens dabeihabe, der viele Hilfsmittel beinhaltet, kann ich die gefährlichen Schluchten und Berge besiegen“, ist Fynn Jäger überzeugt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was so alles in den Rucksack des Lebens gehört...

So gehörten in so einen Rucksack Familie, Freunde, Muntermacher, der ganz persönliche Kompass, Durchhaltevermögen und Energie. Hinzu kämen auch eine Portion Glück und nicht zuletzt Dankbarkeit.

An seine Absolventen gerichtet, konnte der sichtlich stolze Fynn Jäger abschließend nur noch eines sagen: „Ihr wart eine wundervolle Klasse – und es ist schade, dass ich euch nur ein Schuljahr begleiten konnte.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.