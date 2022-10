Stimmiger Wechsel: Jakob Guglhör ist neuer Leiter des großen Chors Cantus Eho in Eching

Von: Ulrike Wilms

Eine „stimmige Übergabe“ und ein Generationswechsel in der Echinger Musikschule: Die bisherige Chorleiterin Marita Bernt überreicht – nicht nur sinnbildlich – eine Stimmgabel an ihren Nachfolger Jakob Guglhör. © wU

Der große Chor Cantus Eho der Musikschule Eching hat einen neuen Leiter: Jakob Guglhör (38) löst die langjährige Chorleiterin Marita Bernt (71) am Dirigentenpult ab.

Eching – Der große Chor Cantus Eho der Musikschule steht mit Schuljahresbeginn unter neuer Leitung. Bei einem stimmigen Generationswechsel löste Jakob Guglhör (38) die langjährige Chorleiterin Marita Bernt (71) am Dirigentenpult ab. Für die angehende Ruheständlerin und ehemalige Musikschulleiterin stellt dies zugleich einen Perspektivwechsel dar, denn auch nach ihrem Berufsleben in und für die Musikschule wird sie ihrer langjährigen Wirkungsstätte als Chormitglied weiterhin eng verbunden bleiben.

Marita Bernt studierte am Richard-Strauß-Konservatorium München Querflöte und Konzertgesang. Zusammen mit ihrem Ehemann Manfred gehörte sie von Anfang an zum Kollegium der 1979 unter kommunale Trägerschaft gestellten Echinger Musikschule und war maßgeblich an deren gedeihlicher Entwicklung beteiligt. Sie unterrichtete im Bereich der musikalischen Früherziehung und als Chorleiterin der verschiedenen Nachwuchsensembles.

Nach dem Tod ihres 2005 plötzlich verstorbenen Mannes war sie bis 2014 in dessen Nachfolge für die Führung der wichtigen kulturellen Einrichtung verantwortlich und übernahm auch das Dirigat des Chores Cantus Eho. 2014 legte sie die Leitung der Musikschule in die jüngeren Hände ihrer bisherigen Stellvertreterin Katrin Masius und wurde mit großer Wertschätzung als Mutter der Berufsschule gewürdigt, und hatte bis kürzlich weiterhin die Leitung des großen, 60-köpfigen Musikschulchores inne.

Ihr Nachfolger Jakob Guglhör hat mittlerweile schon die eine oder andere Bewährungsprobe in Eching erfolgreich bestanden. Beim „Probedirigat“ in einer Chorprobe traf er ganz offensichtlich den richtigen Ton: Die Mitglieder von Cantus Eho sprachen sich unisono für ihn als neuen Chorleiter aus. In dieser Funktion hatte er einen gelungenen öffentlichen Einstand, als er beim Sommerkonzert der Musikschule kurzfristig einsprang. In dessen stimmungsvollem Rahmen wurde er dann vom Echinger Publikum willkommen geheißen und Marita Bernt wurde öffentlich verabschiedet.

Guglhör, der seit vergangenem Jahr in der Nachbargemeinde Neufahrn am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Musik und Englisch unterrichtet, stammt aus einer Musikerfamilie. Die Liebe zur Musik spielte seit frühester Kindheit eine Hauptrolle im Leben des gebürtigen Münchners. Bereits mit viereinhalb Jahren begann er mit dem Cellounterricht. Viele weitere Instrumente wie Schlagzeug, Klavier und Gitarre kamen hinzu. Natürlich belegte er am Gymnasium den Leistungskurs Musik und studierte anschließend die Fächer Musik und Englisch für Lehramt am Gymnasium an der Hochschule für Musik und Theater sowie der Münchner LMU. Als ambitionierter Sänger gehörte er verschiedenen renommierten Chören an, wie als junger Erwachsener der bayerischen Singakademie (jetzt bayerischer Landesjugendchor) und später dem Madrigalchor der Musikhochschule sowie dem Orpheus Chor München.

Einer seiner Studienschwerpunkte war auch dem Dirigieren gewidmet. Neben einem Faible für A-Capella-Gesang, nordische und baltische Komponisten und Jazz zeigt sich Guglhör musikalisch breit aufgestellt und berücksichtigt bei der Fülle von Chorliteratur auch Wünsche und Anforderungen, von Pop, über Gospel zu Chormusik der Romantik wie etwa Brahms’ Liebesliederwalzer, „die sind wunderschön“ aber auch zeitgenössischer Literatur. „Ich bin offen und begeistert für alles“ – sagt der Sänger, Chorleiter und Musiker Jakob Guglhör.

