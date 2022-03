Plus zehn Prozent: Online-Ausleihe ist in der Echinger Bücherei nicht mehr wegzudenken

Von: Ulrike Wilms

Ein gemütlicher Treffpunkt für Groß und Klein ist Echings Gemeindebücherei. © Wilms

Mit viel Engagement meisterten die 13 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Echinger Bücherei auch das zweite Coronajahr. Sie erbrachten 1525 Arbeitsstunden.

Eching - Anfang des vergangenen Jahres befand sich die Bücherei im Lockdown und war komplett geschlossen, bevor über einen kurzen Zeitraum ein kosten- und kontaktloser Lieferservice angeboten wurde. Ende Januar durfte dann eine distanzierte Abholung bestellter Medien angeboten werden – eine große Erleichterung für die Mitarbeiterinnen und ein willkommener Service. Seit knapp einem Jahr ist die Bücherei wieder „normal“ geöffnet, wenn auch mit verschiedenen Einschränkungen wie 3 G oder 2 G. Um möglichst allen Kunden immer ein Medienangebot machen zu können, gibt es seitdem wieder das Click&-C ollect-Service-Angebot.

Wie wichtig und geschätzt die Bücherei gerade auch in diesen schwierigen Zeiten ist, belegen folgende Zahlen: 1556 Leser, darunter auch einige neue Bücherfreunde, haben in Summe 56 336 Ausleihen getätigt. Gegenüber dem Rekord-Vorjahr musste allerdings in Summe ein Einbruch von zirka 20 Prozent verzeichnet werden. Aber eine Tendenz scheint sich ungebrochen fortzusetzen: nämlich die Online-Ausleihe, die sich nochmals um rund 10 Prozent auf knapp 10 000 entliehene Medien erhöht hat.

Die überwiegende Anzahl der Echinger Büchereibesucher gehört der Altersgruppe der 13- bis 59-jährigen an, gefolgt von Kindern bis zwölf Jahre. Und noch ein interessantes Detail verrät die Statistik: Es gibt, quer durch alle Altersstufen, in etwa vier Mal so viele Leserinnen wie Leser.

Im „Beliebtheits-Ranking“ liegen Kinderbücher auf dem ersten Platz gefolgt von Belletristik. „Aber auch Hörbücher für Kinder und Erwachsene sowie Tonies und Spiele sind gut angenommen worden“, berichtet Bücherei-Mitarbeiterin Angelika Hofmann. Großen Wert legt die Bücherei darauf, stets „Up to date“ und attraktiv zu bleiben. Kontinuierlich werden Neuerscheinungen aus allen Segmenten angeschafft und dabei prinzipiell jedes Jahr zirka zehn Prozent des gesamten Bestandes, gegenwärtig 21 440 Medien, erneuert.

In punkto Umweltschutz und fairem Handel leistet die Echinger Bücherei eigene Beiträge. So wurden die Belegdrucker auf umweltfreundliches Thermopapier umgerüstet. Die Bücherei gehört außerdem der Fair-Trade-Steuerungsgruppe an. Zwar mussten coronabedingt etliche Abstriche beim Veranstaltungsprogramm der Bücherei gemacht werden, aber das eine oder andere Angebot konnte trotzdem durchgeführt werden: wie eine Autorenlesung mit Meike Haas, drei Vorlesenachmittage und Zwergerl-G’schichten, Bilderbuchkino und Büchereirallye für Grundschulklassen sowie der Sommerferien-Leseclub mit 100 Kindern.

Zu Schuljahresbeginn im Herbst kamen traditionell alle Erstklässler aus Eching nacheinander in die Bücherei zum Bilderbuchkino – und erhielten neben einem kleinen Geschenk auch einen Gutschein für einen kostenlosen Büchereiausweis. Weiter Infos gibt’s auf der Homepage der Bücherei unter www.eching.de/buecherei.