„Gemeinsam sind wir stärker“: Die Volkshochschulen Allershausen und Eching haben fusioniert

Von: Ulrike Wilms

Sie sind gemeinsam die Vhs Eching-Allershausen: (v. l.) Allershausens Geschäftsstellenleiterin Andrea Muth, die Verwaltungsmitarbeiterinnen Claudia Mateo und Andrea Hofmann, Fachbereichsleiterin und stellvertretende Leitung Ulrike Brandstetter und Echings Geschäftsstellenleiterin Daniela Kirschstein. © Wilms

Die Volkshochschulen Eching und Allershausen kooperieren seit über 20 Jahren gut und eng miteinander. Nun haben sie fusioniert.

Eching/Allershausen – Premiere pünktlich zum neuen Jahr: Die seit über 20 Jahren gut und eng miteinander kooperierenden Volkshochschulen Allershausen und Eching haben fusioniert. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ haben sich die beiden Geschäftsstellen Eching und Allershausen mit dem gesamten Team in einer schon länger angestrebten Verwaltungseinheit zukunftssicher aufgestellt. Unter dem organisatorischen Dach der Vhs Eching befindet sich seit 2010 zudem auch die vom „Förderverein Erwachsenenbildung Fahrenzhausen“ für die Fahrenzhauser Bürger initiierte „Vhs-Filiale“. Mit der Fusion wird gewährleistet, dass die vom Verband geforderte Vhs-Mindestgröße gut und zuverlässig eingehalten werden kann.

Der Zusammenschluss, der unter dem neuen Namen Vhs Eching-Allershausen firmiert, setzt auf die Bündelung von Ressourcen. So gestaltet sich die operative Arbeit, sprich der Verwaltungsaufwand, insgesamt effektiver und homeoffice-tauglicher. Die insgesamt sechs Fachbereiche sind – ohne die bisherigen Doppelungen – ortsunabhängig und arbeitsteilig zwischen Eching und Allershausen je zur Hälfte aufgegliedert. Dabei zeichnet Echings Geschäftsstellenleiterin Daniela Kirschstein für den Bereich Gesellschaft verantwortlich, ihre Stellvertreterin Ulrike Brandstetter für Sprachen und Gesundheit und die Allershausener Geschäftsstellenleiterin Andrea Muth für Kultur, Beruf und Junge Vhs.

Es sei schon ein gewaltiger, „sehr sportlicher“ Kraftakt gewesen, schildern Kirschstein und Muth, in so kurzer Zeit die gemeinsamen konzeptionellen Vorstellungen umzusetzen und eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Beide haben erst im vergangenen Jahr ihre jeweilige Geschäftsstellenleitung übernommen und können nicht ohne Stolz aktuell ein gemeinsames Trimesterprogramm 01/2023 vorweisen. Mit der bereits im vergangenen Jahr erfolgten Umstellung von zwei auf drei Programme pro Kalenderjahr reagieren sie auf ein geändertes, meist sehr kurzfristiges Buchungsverhalten der Teilnehmenden und ermöglichen eine flexiblere Planung. Beim umweltfreundlich produzierten Programm-Magazin im Handtaschenformat wurden zudem grundlegende Neuerungen gestalterischer, struktureller und inhaltlicher Art umgesetzt. Zum neuen Layout gehört ein neues Logo, nämlich der blau umrandete transparente Schriftzug Vhs mit blauem Sternchen. Als nächste Schritte steht ein neuer Webauftritt an, der mit dem Programmheftdesign korrespondiert. Im laufenden Jahr soll auch die Schaffung einer gemeinsamen Rechts- und Körperschaftsform erfolgen, in der die lokalen Trägervereine zusammengeführt werden.

Das Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ gilt nicht nur für die vollzogene Fusion, sondern auch für die Zusammenarbeit mit und die Neugewinnung von lokalen und regionalen Bildungspartnern. Ziel sind Aus- und Aufbau von Netzwerken, insbesondere auch in Allershausen und Umgebung.

Dem tickenden Puls der Zeit trägt die Beschäftigung mit dem komplexen Thema Klima und Energiewende Rechnung. Mit zahlreichen Aktionen, Workshops, Seminaren sowie Film- und Diskussionsabenden beteiligt sich die Vhs von Samstag, 23., bis Samstag, 29. April, am ersten Echinger „Klimafrühling“. Im Programmbereich Beruf und Karriere haben sich Online-Formate etabliert. Dabei im Fokus steht insbesondere das „Arbeiten im Homeoffice“. Die junge Vhs spielt heuer erstmals in der „Löwenliga“ und bietet das gleichnamige Selbstbehauptungs- und Resilienztraining für Grundschüler/innen an. Spannende, kurzweilige und trotzdem pädagogisch sinnvolle Freizeitangebote sind die angebotenen Erlebnistage, beispielsweise bei einer Alpakawanderung oder einer Vogelstimmenexkursion entlang der Amper.

Im breit aufgestellten Gesundheitsprogramm gibt es eine Fülle an Entspannungs-, Bewegungs- und Fitness-Angeboten – von A Autogenes Training bis Z wie Zumba. Deutlich erhöht hat sich die Anzahl krankenkassenzertifizierter Präventionskurse wie etwa Pilates und Qi Gong. Erstmals im Programm befindet sich ein Trockenschwimmkurs (für erwachsene Nichtschwimmer). Auch im Sprachenbereich mit Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch gibt es Neuigkeiten. Dazu zählt „Deutsch für den Beruf“. Speziell für Eltern wird ein neues Format angeboten, ein Italienischkurs, in den Babys und Kleinkinder in den familiengerecht ausgestatteten Kursraum mitgebracht werden können.

