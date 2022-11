Knappe 13:10-Mehrheit: Gemeinderat Eching nimmt Abstand von der Dietersheimer Ortsumfahrung

Auf der Sanierung der Ortsdurchfahrt liegt jetzt das Hauptaugenmerk der Gemeinde Eching. © Wilms

Die Gemeinde verfolgt das Ziel, eine Ortsumfahrung für Dietersheim zu schaffen, nicht weiter. Das Augenmerk richtet sich auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Eching/Dietersheim - Der Freistaat ist Straßenbaulastträger und das Staatliche Bauamt verantwortliche Planungsbehörde. Wie man dort zu den von der Gemeinde Eching gewünschten Vorhaben steht, machte Bürgermeister Sebastian Thaler gleich zu Beginn der Debatte in der jüngsten Ratssitzung deutlich. Kurz zusammengefasst: Die Behörde drängt auf eine klare Aussage der Gemeinde, dass die Kommune von der Ortsumfahrung Abstand nimmt. Wenn der Gemeinderat dazu bereit sei, so Thaler, „werden wir mit Nachdruck die Generalsanierung der Ortsdurchfahrt einfordern“. So lange, so der Rathauschef weiter, aber die Umfahrung im Raum stehe, werde nur „geflickt“, jedoch nicht grundlegend saniert. Die Sanierung bringt nach Thalers Dafürhalten die einzige Chance für schnellere, greifbarere Verbesserungen für lärmgeplagte Anwohner.

Behörde fordert eine klare Aussage von der Kommune

Im Mai hatte der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss es in nichtöffentlicher Sitzung auch so gesehen – und sich parteiübergreifend darauf verständigt, die Ortsumfahrung nicht mehr weiterzuverfolgen, hieß es. „Von den Dimensionen waren wir doch alle erschrocken“, bestätigte Herbert Hahner (SPD). Damit einhergegangen wären Kosten im Bereich von 50 Millionen Euro (ohne Grunderwerb), ein enormer Flächenfraß mitten in der Landschaft sowie Unsicherheiten in Zuschussfragen und bei notwendigem Grunderwerb aus privater Hand. Eching hätte mit Dutzenden Eigentümern verhandeln müssen. Ausgang ungewiss. „Wir müssen uns von dieser Utopie verabschieden. Es braucht nur ein Eigentümer ablehnen, dann war’s das“, so Alexander Krimmer (ÖDP).

Heike Krauß (CSU): „Die Umgehung darf nicht sterben“

Die Umgehung endgültig aufzugeben, um eine grundlegende Sanierung der Ortsdurchfahrt zu erwirken – diese Koppelung zu akzeptieren, fiel einigen Ratsmitgliedern schwer. „Die Umgehung darf nicht sterben“, unterstrich die Dietersheimer Gemeinderätin Heike Krauß (CSU). Christoph Gürtner (FW) forderte „eine Wiedervorlage des Themas in fünf Jahren“. Die Diskussion dann erneut aufzumachen, sah Bauamtsleiter Thomas Bimmesmeier kritisch: „Das Staatliche Bauamt will ein klares Signal.“ Bei veränderten Umständen oder neuen Erkenntnissen kommt das Thema ohnehin wieder auf die Tagesordnung.

Gürtner drang mit diesem Vorstoß letztlich auch nicht durch (8:15 Stimmen). Vielmehr verständigte man sich mehrheitlich (13:10) darauf, die Ortsumfahrung „zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr weiterzuverfolgen“.

Nun wird man sich, so der einstimmige Auftrag an die Verwaltung, auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt konzentrieren: Julian Morgenroth (SPD) plädierte dafür, die Durchfahrt möglichst unattraktiv für den Durchgangsverkehr zu gestalten. Auch Vincent Blank (SPD) sprach sich für eine Verkehrsberuhigung aus.

Zweifel, ob sich noch Geld im Topf befindet

Den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen will auch Alexander Krimmer (ÖDP). Ob noch (Bundes-)Mittel im Topf sind, wie von Krauß angesprochen, dürfte zu bezweifeln sein, so der Bauamtsleiter: 2015 wurde die Bundesstraße 11 zur Staatsstraße abgestuft. Mit der Übergabe vom Bund an den Freistaat wäre – eigentlich – eine Sanierung der Ortsdurchfahrt in Dietersheim einhergegangen. Doch darauf verzichtete die Gemeinde – verbunden mit der Aufforderung an den Freistaat, die Mittel in die Dietersheim-Umfahrung zu investieren. Eching trug sich seinerzeit mit dem Gedanken, die Durchfahrtsstraße zur Ortsstraße umzufunktionieren.

Eva Oestereich