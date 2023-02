„Diffamierendes Filmchen“ der Echinger CSU erhitzt die Gemüter im Gemeinderat

Rund 200.000 Mal soll das Tik-Tok-Video über die Echinger Gemeinderatssitzung bereits angeschaut worden sein. © Rüdiger Wölk/IMAGO

Neuer Aufreger im Echinger Gemeinderat: Diesmal ist der CSU-Ortsverband der Auslöser, der einen Kurzfilm auf der Plattform Tik-Tok veröffentlicht hat.

Eching - Dabei versuchen sich die Christsozialen an einer humoristischen Aufarbeitung der kontrovers und in zwei Sitzungen geführten Diskussion im Ratsgremium, wie die Straße für das neue Feuerwehrhaus in Günzenhausen heißen soll. Letztlich hat sich bekanntlich der CSU-Vorschlag, zur Benennung den Feuerwehr-Schutzpatron St. Florian vorzusehen durchgesetzt.

Der von CSU-Ortschef Yavuz Kalkan, zugleich Geschäftsführer des CSU-Bundeswahlkreisbüros München-Land, fabrizierte Clip beinhaltet unter anderem eine zu Beginn einer Ratssitzung gefilmte Kurzszene, auf der neben Bürgermeister Sebastian Thaler und Gemeinderäten auch mehrere Verwaltungsangestellte zu sehen sind. Inhaltlich werden dann im Folgenden auf nicht sonderlich respektvolle Art den beiden Gemeinderäten Lena Haußmann (Grüne) und Herbert Hahner (SPD) Äußerungen in den Mund gelegt, um so ihre Beiträge in der Straßennamen-Debatte zu karikieren und letztlich ins Lächerliche zu ziehen.

Mitglieder der CSU-Fraktion von SPD zu Stellungnahme gebeten

Seitens der SPD wurden die sechs Mitglieder der CSU-Fraktion zu einer Stellungnahme über den Film der Orts-CSU gebeten. In ihrer Rückmeldung versicherten Gemeinderätin Heike Krauss und ihre beiden Fraktionskollegen Georg Bartl und Bernhard Wallner, keine Kenntnis von dem Film gehabt zu haben. Dem FT gegenüber teilte Fraktionssprecher Bartl mit, dass er schon aufgrund seines Alters „in den sozialen Medien nicht so daheim“ und deshalb dieses Thema auch an ihm vorbeigegangen sei. In einer Vorstandssitzung wolle man sich über den Tik-Tok-Film aber noch einmal unterhalten.

Rechtliche Bedenken habe er bislang keine. Bartl: „Mir wurde von den Machern des Videos versichert, dass sie sich an alle Regeln gehalten haben.“ Er vermute, dass SPD und Grüne nur wieder einen Grund suchen würden, sich für die „Aufdeckungsarbeit“ in Sachen Causa Thaler seitens der CSU rächen zu wollen.

Rathauschef: Bei dem Video wurden Persönlichkeitsrechte verletzt

Im Rathaus sieht man das etwas anders: Wie Bürgermeister Thaler nach Rückmeldung des Datenschutzbeauftragten und der Rechtsaufsicht nun im Bauausschuss bekannt gab, würden bei besagtem Video Persönlichkeitsrechte verletzt, wogegen im Einzelfall geklagt werden könne. Insbesondere der weltweite Zugang und die vielen Likes und hämischen Kommentare über die Ortsgrenzen hinaus spielten dabei eine Rolle. Anscheinend wurde der Clip bereits rund 200.000 Mal angeschaut.

SPD-Fraktionssprecher Herbert Hahner, ungewollt eine der Hauptpersonen der Inszenierung, kritisiert, dass „bei der CSU Eching maßgebliche Leute glauben, über dem Gesetz zu stehen“. Persönlichkeitsrechte einzelner Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter zählten da nicht. „Aus heimlich bei einer Gemeinderatssitzung erstellten Aufnahmen wird ein diffamierendes Filmchen zusammengeschustert und bei diversen Internetplattformen eingestellt: Christsoziale Sachpolitik“, so Hahner.

Hahner wurde deutlich, Haußmann will sich nur zu Sachthemen äußern

Lena Haußmann wollte das „offensichtlich populistische Video nicht auch noch mit einer Antwort würdigen“. Sie persönlich halte sich aus derlei rufschädigenden Debatten weitestmöglich heraus. Aber die Grünen-Rätin bietet gerne an, sich „noch mal zu den Straßennamen beziehungsweise der Relevanz von Repräsentationen im öffentlichen Raum zu äußern – insbesondere für den Feminismus“.

