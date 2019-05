Drei Frauen bestohlen: Dieb treibt in Echinger Möbelhaus sein Unwesen

Ein Langfinger trieb am Wochenende in einem Echinger Möbelhaus sein Unwesen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Eching – Ein Langfinger trieb am Wochenende in einem Echinger Möbelhaus sein Unwesen. Wie die PI Neufahrn berichtet, wurden insgesamt drei Fälle von Handtaschendiebstahl zur Anzeige gebracht: zwei am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr sowie einer am Samstag gegen 16.30 Uhr. In allen Fällen hatten Kundinnen des Möbelhauses ihre Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen und stellten ihr Fehlen spätestens an der Kasse fest.

In den Taschen befand sich nicht nur ein insgesamt dreistelliger Bargeldbetrag. Schlüssel, Ausweise und Dokumente wurden ebenfalls gestohlen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, melden sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer (0 81 65) 9 51 00.

