Eching rüstet sich mit drei „Leuchttürmen“ für den Blackout

Drei Notunterkünfte will die Gemeinde Eching im Falles eines Blackouts einrichten. Dafür wurde nun die entsprechende Ausrüstung gekauft. © Christin Klose

Rund 75000 Euro investiert Eching in Notstromaggregate und Co. für den Fall einen Blackouts. Im Hauptausschuss war davon zunächst nicht jeder überzeugt.

Eching - Es ging um die Orte in Eching, „wo noch ein Licht brennt, wenn’s woanders schon aus ist“. Damit meinte Bürgermeister Sebastian Thaler am Dienstag im Hauptausschuss die Notunterkünfte (auch „Leuchttürme“ genannt) im Falle eines Blackouts. Um diese betreiben zu können, werden allerdings Notstromaggregate gebraucht – und deren Anschaffung sorgte nun für Diskussionen im Gremium. „Auch wenn in unserer Gegend keine extrem hohe Gefahr für einen Blackout besteht“, so Thaler, wolle man doch auf Nummer sicher gehen. Denn die Kommunen, das bestätigte die Gemeindeverwaltung, müssten für solche Fälle selbst vorsorgen.

Gemeinderäte wurden bereits im Dezember informiert

Bereits im Dezember hatte der Bürgermeister deshalb im Rat angekündigt, insgesamt rund 75 000 Euro in die Hand zu nehmen, um die drei „Leuchttürme“ im Gemeindegebiet auszurüsten: das Echinger Bürgerhaus, den Bürgersaal (Feuerwehr) in Dietersheim sowie den Kindergarten/FFW in Günzenhausen. Weil das Bürgerhaus bereits über ein Notstromaggregat verfügt, müssten selbige nur für die beiden anderen Unterkünfte besorgt werden (voraussichtliche Lieferung im März). Tanks für die Notstromversorgung und elektrische Trennschalter zum Anschluss der Geräte in den Gebäuden sind jedoch an allen Standorten nötig.

Die Erläuterungen seitens der Verwaltung dazu waren FW-Sprecher Christoph Gürtner aber zu wenig. Er zeigte sich „überrascht über das Vorgehen“ und merkte an, ein Konzept zu vermissen. Ihm waren die vom Rathaus geführten Abstimmungsgespräche mit den örtlichen Feuerwehren zu wenig. „Wie lange sollen die Aggregate laufen? Wie viele Leute werden versorgt?“ Diese und weitere Fragen, wie auf dann auftretende Probleme bei der Gas-/Fernwärmeversorgung reagiert werde, müssten beantwortet werden, so Gürtner. Auch Vincent Blank (SPD) befürchtet Kommunikationsprobleme im Katastrophenfall. Er könne sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass Eching mit dem Kauf der Ausrüstung „einen Alleingang“ unternommen habe. SPD-Fraktionssprecher Herbert Hahner allerdings hatte wenig Verständnis für diese Einwände: „Keiner weiß, was geschieht, wenn die Stromversorgung zusammenbrechen sollte.“ Weder Landkreis, noch Freistaat und Bund hätten das von Gürtner geforderte Konzept. Und Thaler fügte hinzu, dass es am wichtigsten sei, dass die Notstromaggregate vor Ort funktionierten – „das eine oder andere muss natürlich noch im Detail geklärt werden“.

Keine Gegenstimme - am Ende war man sich dann doch einig

Davon ließen sich am Ende alle Räte überzeugen. Ohne Gegenstimme wurde der Kauf der beiden zusätzlichen Aggregate – die ohnehin bereits bestellt sind – und dem dazugehörigen Equipment genehmigt.

