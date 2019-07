„Wir haben‘s geschafft“: 122 junge Leute verlassen Imma-Mack-Realschule

122 Entlass-Schüler der Imma-Mack-Realschule in Eching haben ein wichtiges Etappenziel erreicht: Nun starten sie in einen neuen Lebensabschnitt.

Eching – „Ein Hoch auf uns“ stimmte der Chor der 5d am Freitag auf der Bühne des voll besetzten Echinger Bürgerhauses an. Diese Begrüßung passte wunderbar zu einem ganz besonderen Tag, an dem 122 Entlass-Schüler der Imma-Mack-Realschule ein wichtiges Etappenziel erreicht hatten – nämlich den Schulabschluss der Mittleren Reife. Die feierliche Zeugnisübergabe wurde von Musik aus den eigenen Schülerreihen und „guten Worten“, sprich Wünschen, Ratschlägen und sogar Träumen begleitet. Aber auch die Schulabgänger selbst hatten Wichtiges zu sagen: Im Namen der jungen Erwachsenen formulierten Pauline Hofmann und Charlotte Flatter den kollektiven Dank an Eltern und Lehrer: „Es hat sich gelohnt – Wir haben’s geschafft!“

„Ihr dürft stolz auf euch sein“

„Ihr dürft stolz auf euch und eure Leistung sein“ bescheinigte Konrektorin Melanie Schierl den Zehntklässlern. Traumnoten erzielt hat dabei das Spitzentrio Paula Aberl (10 e; Schnitt 1,08), Sabrina Huber (10 b; 1,25) und Sabrina Ebner (10 b; 1,42). Das sei durchaus als Zeichen von Frauenpower zu werten, so Schulleiterin Gertraud Weber schmunzelnd. Belobigt wurde auch wieder das „außerordentliche soziales Engagement“ etwa im Technik- oder Fußballteam. Eine Premiere für die Schulfamilie, die „Inklusion“ im Schulalltag verwirklicht, war die Verabschiedung von vier Schülern der Partnerklasse 9e des Förderzentrums der Lebenshilfe, die Schulleiter Björn Zaddach beim gemeinsamen Fest vornahm.

+ Full House: Die Entlass-Schüler durften sich bei ihrer schönen Abschlussfeier im Echinger Bürgerhaus über eine große Kulisse freuen. Mit dabei: die beiden Schwestern Veronika und Konstantine vom Orden der Namensgeberin Imma Mack, die 2006 gestorben ist. © Wilms

Ob wohl die Jugendlichen, die jetzt den geschützten Raum der Schule hinter sich lassen können, auch ihren Traumjob verwirklichen können? Als Voraussetzung dafür, dass Träume in Erfüllung gehen, nannte Schulleiterin Gertraud Weber, Verantwortung für sich zu übernehmen und etwas dafür zu tun. Sie erträumte sich für die Entlass-Schüler, dass sie mit Optimismus durch ihr weiteres Leben gehen und Stärke zeigen, gegen falsche Freunde, Drogen, Gewalt und Rassismus. Da durfte natürlich auch der Bezug zu Namensgeberin Imma Mack nicht fehlen: Die junge Ordensschwester brachte während der NS-Zeit unter Einsatz ihres Lebens Lebensmittel und Medikamente ins KZ Dachau.

„Nutzt euren Schlüssel“

Stellvertretender Landrat Robert Scholz ging in seiner Gratulation auf die Wertevermittlung ein, gemäß dem Leitbild und Schulprofil „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.“ Er zeigte sich überzeugt, dass die Schüler aus dem Vollen schöpfen können und mit dem passenden Rüstzeug für ihr weiteres Leben ausgestattet wurden.

Bürgermeister Sebastian Thaler bezeichnete die Bildung als die wichtigste Investition in die Zukunft. Das Abschlusszeugnis stelle dabei einen Türöffner dar. Er ermutigte die Schüler zu sozialem Engagement und Einsatz für die Gesellschaft, zu einem offenen Blick für die Mitmenschen und auf die Welt, die man gestalten müsse. „Nutzt euren Schlüssel!“ lautete Thalers eindringlicher Appell.

Lesen Sie auch: „Einen Fußabdruck in meinem Herzen hinterlassen“: Echinger Mittelschüler verabschiedet