Am Hollerner See ist bald noch mehr geboten - Hunde dürfen nur noch im Winter baden

Das Erholungsgebiet Hollerner See soll weiterentwickelt werden. Die Pläne wurden nun beschlossen. © Wilms

Das Erholungsgebiet am Hollerner See wird weiterentwickelt. Neuerungen gibt es sowohl für Badegäste als auch Hundebesitzer.

Eching – Der Zweckverband „Erholungsgebiet Hollerner See“ hat die Weichen für eine Weiterentwicklung gestellt. Es sollen etwa zusätzliche Flächen für Badegäste und Kioske entstehen. Thema in der jüngsten Sitzung war auch, inwieweit und wann Hunde auf den Wegen sowie auf dem gesamten Gelände erlaubt sind. Auch dafür hat man laut Bürgermeister Sebastian Thaler, der den Vorsitz im Ausschuss inne hatte, eine Lösung gefunden. Demnach ist Gassigehen auf den Wegen ganzjährig erlaubt.

Keine Hunde im Wasser von Mai bis September

Anders sieht es „beim Hundebaden“ aus. Das soll grundsätzlich nur im Winter zulässig sein. Aber von Mitte Mai bis Ende September eben nicht. Ein Beschluss, der nicht unstrittig war. Es gab Stimmen, die das Hundebaden gerne ganzjährig zugelassen hätten. Am Ende sprach sich die Mehrheit im Ausschuss aber für eine saisonale Einschränkung aus.

Was die Herstellung zweier weiterer Kioske und entsprechender WC-Anlagen auf dem Gelände des Hollerner Sees betrifft, so hat sich der Zweckverband bereiterklärt, die Kosten für die Erschließung zu übernehmen. Eine Brauerei hat einen solchen Vertrag geschlossen. Einen Kiosk bei den Parkplätzen gibt’s bereits. Der gleiche Betreiber will im Bereich der Badebuchten jetzt noch einen Kiosk mit Toiletten errichten. Ein dritter ist nach Auskunft von Thaler angedacht. Insgesamt fallen für den zweiten Bauabschnitt 685 000 Euro Kosten an. 450 000 Euro sind für die Kioske vorgesehen. Jeweils 90 000 Euro kosten Wasseranschluss und Stromversorgung. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme sowie eine zweckgebundene Verbandsumlage erfolgen.

Zu den beschlossenen Neuerungen am Hollener See gehört auch, dass der dritte Bauabschnitt, der dereinst für die umstrittene Therme und ein Hotelprojekt vorgesehen war, wieder ins Landschaftsschutzgebiet aufgenommen wird. „Eine logische Konsequenz,“ wie Thaler auf Anfrage deutlich machte. Demnach könnte dieser Bauabschnitt, ähnlich wie der erste und zweite, einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden.

Beachvolleyballplatz und Kinderbereich kommen

Im zweiten Bauabschnitt, der wegen Corona erst mit Verzögerung seiner Bestimmung übergeben werden konnte, befinden sich etwa Badebuchten, ein Beachvolleyballplatz und drei Trockenstockbahnen. Außerdem gibt es zwei Kiesflachufer für Kinder und Nichtschwimmer sowie einen Bereich mit einer Streuobstwiese. Übliche Praxis ist es, dass der Erholungsflächenverein für die Herstellung und Finanzierung der Anlagen, die Kommunen dagegen für den Unterhalt aufkommen. Aktuell fallen im Jahr dafür gut 300 000 Euro an. 200 000 Euro trägt Unterschleißheim, 100 000 Euro Eching. Die Beschlüsse müssen von den Gremien beider Kommunen noch bestätigt werden.

Alexander Fischer

