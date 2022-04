„Ihr seid mit Herzblut dabei gewesen“: ASZ Eching verabschiedet die Geschäftsführer

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Dankesworte und persönliche Fotobücher bekamen Klaus-Dieter Walter und Siglinde Lebich (r.) von Vereinsvorsitzender Gertrud Wucherpfennig. © Wilms

Mit vielen Lobes- und Dankesworten wurden die Geschäftsführer des Alten- und Servicezentrums Eching, Siglinde Lebich und Klaus-Dieter Walter, in den Ruhestand verabschiedet.

Eching – Sie waren 24 Jahre lang ein eingespieltes Team bei der Leitung des Alten- und Servicezentrums in Eching und wurden am vergangenen Montag in festlichem Rahmen verabschiedet: Geschäftsführerin Siglinde Lebich und Stellvertreter Klaus-Dieter Walter. Die offizielle Feierstunde stand im Zeichen großer Dankbarkeit für Leistung und Engagement.

Vorstandsmitglied Sabine Palitzsch hat es sich nicht nehmen lassen, die in Summe addierten 57 Dienstjahre von Lebich und Walter, mit Höhen und Tiefen, in humorvoller Reimform und ausgewählten Bildmotiven Revue passieren zu lassen.

Lebich wurde bereits im Herbst 1989, ein halbes Jahr nach Gründung des Vereins „Älter werden in Eching“, als dessen allererste Mitarbeiterin eingestellt. Die Sozialpädagogin hat damit von Anbeginn an über 33 Jahre die konzeptionelle, innovative Einrichtung für eine ganzheitliche, lokal ausgerichtete Seniorenfürsorge auf Gemeindeebene begleitet und geleitet und damit auch das Innenleben des 1995 eingeweihten Echinger Alten- und Servicezentrums geprägt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Sozialpädagoge Klaus-Dieter Walter unterstützte Lebich seit 1997 als stellvertretender Leiter. Er war federführend bei der erfolgreichen Bewerbung des ASZ im Bundesförderprogramm der Mehrgenerationenhäuser 2008 und zeichnete maßgeblich für die Angebote der Begegnungsstätte verantwortlich.

Verlässlichkeit und Durchsetzungskraft gewürdigt

„Das ASZ war ein ziemlich großer Bestandteil eures Lebens“, stellte Vereinsvorsitzende Gertrud Wucherpfennig in ihrer Abschiedsrede heraus und bilanzierte: „Es war nicht irgendein Job, ihr seid mit Herzblut dabeigewesen.“ Sie attestierte beiden „unbedingte Verlässlichkeit“ und „Durchsetzungskraft“ und hob die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Trägerverein und Leitung hervor. In gleicher Weise würdigte auch Ehrenvorsitzender Rolf Lösch das Wirken von Lebich und Walter und sagte: „Was hier geschaffen wurde, ist euer Verdienst.“

Ein Ständchen zum Abschied gab’s am Montag vom hauseigenen Chor „Silberklang“ für die scheidende ASZ-Geschäftsführerin Siglinde Lebich und Stellvertreter Klaus-Dieter Walter bei der offiziellen Verabschiedung. © Wilms

Bürgermeister Sebastian Thaler erinnerte an Mut, Antrieb und den politischen Willen der Vereinsgründer bei Konzept und Umsetzung des ASZ. „Das zukunftsweisende Experiment ist geglückt“, so sein Fazit. Mittlerweile müssten auch Zweifler anerkennen, dass das Echinger Modell der Altenfürsorge „Frucht getragen“ habe und „einen großen Mehrwert für die Menschen in der Gemeinde“ darstelle.

Die Nachfolger sind schon im Dienst

Für gute Nachfolger und einen wohlüberlegten Generationenwechsel habe man in Person von Lukas Erhart als ASZ-Leiter und Barbara Hammrich als Stellvertreterin gesorgt, so Wucherpfennig. Auch Lebich äußerte angesichts des dynamischen Teams aus jungen und erfahrenen Kollegen „frohen Mutes“ die Überzeugung: „Die können das.“ In den Ruhestand begleitet wurden Lebich und Walter auch von einem Ständchen des Chores „Silberklang“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.