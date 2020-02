Attacke auf Hundebesitzer: Rabiater Radfahrer stößt Spaziergänger (74) zu Boden

Weil ihm offenbar das Verhalten des Hundes missfiel, griff ein Radfahrer in Eching einen Hundebesitzer an. Die Polizei ermittelt.

Eching – Opfer eines rabiaten Radfahrers wurde am Dienstag gegen 11.15 Uhr in Eching ein Spaziergänger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schlesierstraße. Der 74-Jährige war mit seinem Hund unterwegs und ließ den Vierbeiner an einer Plastiktüte schnüffeln, die in einem Grünstreifen lag – was dem Radfahrer offenbar missfiel. Er monierte, dass der Hund überall sein „Geschäft“ verrichte und der Halter die Hinterlassenschaften nicht beseitige.

74-Jähriger zieht sich Platzwunde zu

Nachdem sich der Hundebesitzer auf keine Diskussion einließ und einfach weiterging, fuhr ihm der Radler laut Polizei zunächst von hinten zwischen die Beine, stieg dann vom Rad und stieß den Fußgänger nach vorne. Der 74-Jährige stürzte und zog sich dabei eine Platzwunde zu. Der Radfahrer fuhr einfach davon. Ein Zeuge, der die Situation beobachtete, kam dem Verletzten zu Hilfe, eine Versorgung durch den Rettungsdienst war laut Polizei aber nicht mehr erforderlich.

Zeugen gesucht

Eine Beschreibung des Radlers liegt nicht vor. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 in Verbindung zu setzen.

