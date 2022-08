Die Pfeile fliegen wieder: Bogenschießverein Sherwood Forest startet nach Corona-Pause erneut durch

Von: Ulrike Wilms

Selbst mit Hand angelegt haben die „Sherwoodies“ beim Bau der Außenanlagen auf dem abgegrenzten Gelände des SV Dietersheim. © Wilms

Obwohl Corona den Bogenschießverein Sherwood Forest in Eching massiv ausgebremst hat, geht es nun wieder steil bergauf. Sehr zur Freude der Vorstandschaft.

Dietersheim – Auch wenn Corona die Vereinsaktivitäten beim Bogenschießverein Sherwood Forest massiv ausgebremst hat und zwischenzeitlich sowohl die Mitglieder als auch die Vereinseinnahmen rückläufig waren, geht es nun wieder zielgerichtet aufwärts. Eine wichtige Rolle dabei spielen der bewährte Vorstand und eine Reihe aktiver Vereinsmitglieder, die sich für die sportlichen und geselligen Belange des vor zwölf Jahren gegründeten Vereins engagieren.

Als „Randsportart“ gab‘s keine Corona-Unterstützung

Von dieser Vereinsbindung zeugten auch die Neuwahlen – die ersten seit 2018, nachdem 2020 wegen Covid entsprechend einer Ausnahmeregelung entfallen ist. Nun aber wurden Gründungsvorsitzender Hans Field, Stellvertreter Michael Schmied und Schriftführer Peter Wilms per einstimmiger Akklamation im Amt bestätigt. Gleiches galt für die Amtseinführung von Kassenwart Dietmar Huber, der auf diesem Posten Petra Servatius ablöste, die zukünftig die neu geschaffene Funktion einer Eventmanagerin übernehmen wird. Weitere Beisitzer werden noch vom Vorstandsteam hinzugebeten.

Das Vorstandsteam: (v. l.) Vorsitzender Hans Field, Stellvertreter Michael Schmied, Kassenwart Dietmar Huber und Schriftführer Peter Wilms. © Wilms

Der alte und neue Vorsitzende gab einen chronologischen Rückblick über die letzten Vereinsjahre ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gute 24 Monate lang keine nennenswerten Einnahmen generiert werden konnten, denn 2020 und auch 2021 waren durch strenge Richtlinien zur Eindämmung der Covid-Pandemie geprägt. Es konnte kein Schießtraining durchgeführt werden, weder in der Halle noch im Außenbereich. Das „10+1jährige“ Jubiläum entfiel ebenso wie alle sonstigen Veranstaltungen, etwa Vereins-, Kinder- oder Firmenevents. Somit schlugen keinerlei positive Einnahmen im Kassenbuch zugute. Sogar der Beitrag wurde im Interesse der Mitgliederbindung ausgesetzt. Trotzdem musste man eine sinkende Mitgliederzahl hinnehmen, die sich zwischenzeitlich von 100 auf 50 halbiert hatte. Neuaufnahmen gab es verständlicherweise keine.

Trotz dieser widrigen Umstände galt es, die Hallenmiete vollumfänglich zu bezahlen. Eine beantragte finanzielle Covid-Unterstützung beim Land Bayern wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Bogenschießen eine „Randsportart“ sei. Mit dem SV Dietersheim kam 2021 eine Vereinbarung zustande, die Hallenmiete auf 60 Prozent zu reduzieren.

Weiterhin konnte in der zweiten Jahreshälfte unter Einhaltung der Corona-Regeln der Schießbetrieb in der Halle in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen werden. Erfreulicherweise war es insgesamt möglich, die Verluste in den Jahren 2019 bis 2021 aus den Rücklagen abzudecken.

Schnupperlehrgang kommt gut an

Nachdem die Covid-Einschränkungen ab Ostern 2022 aufgehoben wurden, hat sich die Mitgliederzahl dann innerhalb kürzester Zeit erfreulicherweise wieder auf 80 Mitglieder erhöht – und weitere Aktivitäten konnten stattfinden. Gut angekommen bei einer lokalen Betriebsveranstaltung für alle gemeindlichen Mitarbeiter war auch kürzlich ein von Sherwood Forest angebotener Schnupperlehrgang, den erfahrene Vereinsschützen begleitet haben.

Nun gilt es weiterhin vorrangig, Vereinsleben und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt zu reaktivieren. Dazu wird bei den Mitgliedern um mehr Unterstützung appelliert, beispielsweise durch Arbeitsdienste, einschließlich Auf- und Abbau des Schießequipments. Um die Attraktivität der Anlagen zu erhöhen, sollen noch heuer neue Schießscheiben angeschafft werden. Auch die Lieferung und Aufbau eines neuen Sonnensegels für den Außenbereich ist geplant.

