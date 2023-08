Nächtliches Badeverbot am Echinger See: Brass-Wiesn-Macher reagieren auf Tragödien

Sicherheitspaket umgesetzt

Nach den Tragödien um Tobias D. und Michael W. im letzten Jahr haben die Organisatoren der Brass Wiesn Konsequenzen gezogen: mit neuen Sicherheitsvorkehrungen.

Eching – „Als Veranstalter ist uns die Sicherheit unserer Gäste das größte Anliegen“ heißt es in einer Mitteilung von Alexander Wolff von der Sonnenrot GmbH aus dem Chiemgau. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Sicherheitskräften wurden konzeptionelle Überlegungen angestellt, wie sich die Sicherheit auf und um das Gelände herum verbessern lässt.

Hintergrund sind gleich zwei schwere Unfälle, die das Festival im vergangenen Jahr überschattet hatten. So war mit Tobias D. aus Eichenried (Kreis Erding) ein Brass-Wiesn-Besucher zunächst verschwunden, ehe nach viertägiger intensiver Suche traurige Gewissheit herrschte: Der 25-Jährige wurde leblos aus dem Echinger See geborgen.

Festival-Besucher wurde von Auto mit hohem Tempo überfahren

In der Nacht zu jenem 5. August, an dem Tobias D. verschwunden war, ereignete sich jedoch noch ein weiteres Unglück. Der 34-jährige Michael W. aus Gilching (Kreis Starnberg) war auf einer Wiese nahe des Festivalgeländes von einem Auto mit offenbar hohem Tempo überfahren worden. Der Fahrer beging Fahrerflucht, sein Opfer lag tagelang im Koma und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen.

Zum umgesetzten Maßnahmenbündel, das mehr Sicherheit bei der Brass Wiesn garantieren soll, gehört allen voran eine etwas herabgesetzte Besucherhöchstgrenze auf unter 20 000. Wenn es nach dem Wunsch der Echinger geht, wird diese bei neuen Verhandlungen mit dem Veranstalter noch weiter reduziert. Die Gemeinde Eching selbst hat erstmals eine externe Servicefirma engagiert, die juristisch und organisatorisch auf Festivalunterstützung spezialisiert und während der Brass Wiesn vor Ort ist.

Echinger See wird an Steilufer abgesperrt

Besonders ins Visier genommen wurde das Gefahrenpotenzial beim Echinger See, dessen Wasserwachtstation tagsüber besetzt ist. Erstmals aber gilt in den Nachtstunden zwischen 21 Uhr bis um 5 Uhr ein Bade- und Betretungsverbot. Das an das Festivalgelände angrenzende westliche Steilufer des Echinger Sees wurde sogar mit einem durchgehenden Metallgitter abgesperrt.

Neu ist auch die Einführung eines codierten „Hilferufes“ im Falle, dass einzelne Besucher einer Bedrohungssituation ausgesetzt sind, beispielsweise sexuell belästigt werden. In den sozialen Netzwerken wird appelliert, in derartigen Situationen aufmerksam zu sein und nicht wegzuschauen. Zudem sind die Mitarbeiter auf dem Festivalgelände entsprechend gebrieft und kümmern sich um schnelle, diskrete und geschulte Hilfe, wenn sie den Codesatz: „Wo geht’s hier nach Panama?“ hören.

Darüber hinaus kamen beim Festivalmanagement weitere Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge aus der Echinger Bevölkerung in puncto Nachtruhe und Nachhaltigkeit auf den Prüfstand. Auf den Open-Air-Bühnen wurden die abendlichen Spielzeiten auf Mitternacht verkürzt. Und als „Verstärkung“ zum schon praktizierten Becher- und „Müllpfand“ sensibilisieren große Transparente für einem respektvollen Umgang mit der Natur.

