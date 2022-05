„Schwung ins Vereinsleben bringen“: Burschenverein Günzenhausen hofft auf motivierte Neumitglieder

Frischen Schwung will die neue Führungsriege in den Burschenverein bringen: (v. l.) Leonhard Renauer (Schriftführer), André Winklmair (2. Vorstand), Lukas Wildgruber (2. Vorstand), Georg Kranz (1. Vorstand), Christian Loris (Fähnrich) und Andreas Heggemann (2. Kassier). © Verein

„Neuen Schwung und neue Ideen in das örtliche Vereinsleben bringen“ möchte der Burschenverein Günzenhausen nach eigenen Aussagen. Und der Anfang ist bereits gemacht.

Günzenhausen – Zwei Jahre stand beim Burschenverein Günzenhausen das Vereinsleben Corona-bedingt nahezu still. Doch an Ostern meldeten sich die Burschen zurück – und haben mittlerweile schon drei Veranstaltungen durchgeführt und eine neue Vorstandschaft gewählt.

Zum „Ostermo-Brenna“ lud der Burschenverein am Karsamstag auf den Fußballplatz ein. „Während das Feuer in einem Container die äußere Kälte vertrieb, sorgten Grillwürste und ein kleines Barzelt für die innere Wärme. Die langersehnte erste Veranstaltung nach Corona wurde so mit vielen kleinen und großen Gästen zu einem Eisbrecher nach zwei Jahren Stillstand“, heißt es im Bericht der Burschen.

Zwei Tage später stand die Jahreshauptversammlung samt Neuwahlen auf dem Programm. „Mit einer stark verjüngten Vorstandschaft“ möchte der Burschenverein „neuen Schwung und neue Ideen in das örtliche Vereinsleben bringen“, heißt es. So wurde Georg Kranz zum Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreter sind Lukas Wildgruber und André Winklmair. Um die Finanzen kümmert sich Michael Hechenberger, der von Andreas Heggemann unterstützt wird. Schriftführer ist Leonhard Renauer, Fähnrich Christian Loris.

Nur wenige Tage nach der Versammlung gab es die erste Belastungsprobe für die neue Vorstandschaft: In Günzenhausen wurde wieder ein Maibaum aufgestellt. Während die Günzenhausener Mädels die Girlanden banden, galt es für die Burschen, das 36 Meter lange Brauchtumsstangerl aus dem Kranzberger Forst zu holen, herzurichten und zu bewachen. Am 1. Mai selbst fanden sich über 60 Helfer ein, die den von Martin Wildgruber gestifteten Baum mit Schwalben und unter Anweisung von Josef Meir aufstellten. Beim anschließenden Maifest, welches in Zusammenarbeit mit dem Wirtsberg-Café ausgerichtet wurde, gab es für alle Helfer Rühreier, die von Bernhard Heggemann und Florian Prinzbach gemacht wurden. Die Gäste durften sich über Rollbraten mit Kartoffelsalat freuen, der von Andreas Heggemann und Tobias Lachner kredenzt wurde. Für Unterhaltung sorgten die Kohlstatt-Musikanten.

Nun hoffen die Günzenhausener Burschen, dass auch weitere Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. „Gerade für das Hinein- und Zusammenwachsen in die Dorfgemeinschaft ist der Burschenverein mit seinen Aktivitäten – welche ein Maibaum aufzustellen oder aber auch eine fast 50-jährige Historie des Faschingsumzugs mit einschließt – essenziell. Aus diesem Grund sucht der Verein junge, motivierte Burschen ab 16 Jahren, die das Dorfleben aktiv mitgestalten wollen“, berichten die Burschen. Als nächstes steht das jährliche Sommerfest am 9. Juli an. Genauere Infos gibt’s auf den Social-Media-Kanälen der Burschen.

