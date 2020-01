Eching debattiert über Wappen: Wird der Mohr vom Pferd abgelöst?

Dass sich über Geschmack trefflich streiten lässt, bewiesen die Gemeinderäte bei der Vorstellung des aktualisierten Echinger Gemeindewappens und einem ersten Entwurf zu einem flankierenden Gemeinde-Logo.

Eching – Letzterer orientiert sich am Ortsnamen Eching (ursprünglich Ehingas, abgeleitet von Eho – das Pferd) und bildet einen stilisierten Pferdekopf ab. Bürgermeister Sebastian Thaler hatte vorgeschlagen, ein Logo für den normalen Brief- und Geschäftsverkehr als Kenn- und Markenzeichen der Kommune einzuführen und diese Neuerung im Ratsgremium zur Diskussion gestellt. Wie er ausführte, bliebe das offizielle Wappen ausschließlich amtlichen Verträgen, Dokumenten und Urkunden vorbehalten, womit auch eine Aufwertung verbunden sei.

Anlass für eine Überarbeitung des Gemeindewappens ist den Worten des Bürgermeisters nach vor allen Dingen der im Druck ausgesprochen teure goldene Hintergrund im oberen Teil des Wappens, vor dem der Freisinger Mohr mit roter Krone als Symbol für das Freisinger Hochstift abgebildet ist. Etwas andere Farbtöne, die bei einer Online-Verwendung auch 3D-Qualitäten entfalten, wären erheblich wirtschaftlicher. Der untere Teil des Wappens hat einen dunkelblauen Hintergrund und enthält ein symbolisiertes Andreaskreuz mit zwei stilisierten Heideblumen.

Meinungen klaffen extrem weit auseinander

Mit der Präsentation des Wappen-Updates sowie eines möglichen Gemeindelogos wollte Thaler ein erstes Meinungsbild zu der angedachten Zweigleisigkeit für Wappen und Logo einholen und als mögliches zentrales Wahrzeichen das Pferdemotiv diskutieren. Zu beiden Debatten klafften die Meinungen im Gremium extrem auseinander. Auf der einen Seite wurde keinerlei Notwendigkeit gesehen, zusätzlich zum Wappen noch ein ergänzendes Logo zu konzipieren: „Das Wappen ist unser Logo“, brachte Gottfried Riedmeir (CSU) seine Ablehnung auf den Punkt. Diese Ansicht teilten die Fraktionskollegen Simon Schindlmayr und Georg Bartl, der für ein einheitliches Bild eintrat. Sybille Schmidtchen und Stefanie Malenke dagegen sprachen sich für ein Nebeneinander eines Mohren im Wappen und eines Pferdes im Logo aus: „Dieser Bogen ist sehr spannend“, sagte Malenke.

Das vorgestellte überwiegend, eckige Design eines nicht unbedingt beim ersten Hinschauen zu identifizierenden Pferdeprofils rief unterschiedliche Reaktionen von A wie absolute Ablehnung bis Z wie zögerliche Zustimmung hervor: Zu sehen ist ein auf blaue Konturen reduzierter Pferdekopf, in dessen spitze Ohren sich diverse Kirchtürme zwischen München und Freising hineininterpretieren lassen (sollen), wie in der „Betrachtungsanleitung“ für das kantige Motiv ausgeführt wurde. Eine geschwungene Linie auf der linken Seite könnte als Symbol für Wasser oder die Isar ausgelegt werden. Als Gegengewicht auf der rechten Seite nimmt eine von der strengen Grafik formal stark abweichende Heideblume ein Motiv des Wappens wieder auf.

Bürgermeister muss beim ersten Blick auf neues Logo lachen

„Mir gefällt’s einfach nicht“, kritisierte Siglinde Lebich (Grüne). „Ich find‘s auch nicht modern“. Ähnlich äußerten sich Irena Hirschmann (FDP) und Robert Hiermansperger (CSU). Als ihm der Entwurf zum ersten Mal vorgelegt worden sei, „habe ich gelacht“, räumte Bürgermeister Sebastian Thaler ein.

Aber nach einigen Änderungen und wiederholten Betrachtungen sei es ihm ähnlich wie Gertrud Wucherpfennig (SPD) gegangen: „Für mich ist das Logo näher an Eching dran als das Wappen“, sagte sie. „Je länger ich es anschaue, desto besser gefällt’s mir.“

Mohrenprofil ist Grünen-Gemeinderat im Ausland „sehr peinlich“

Leon Eckert (Grüne), der über fundiertes Fachwissen in puncto Wappenkunde verfügt, weil er für seine Bachelor-Arbeit im Studienfach Geschichte zum heraldischen Thema der Gemeindewappen im Landkreis geforscht hat, machte darauf aufmerksam, dass das Mohrenprofil mit den stark aufgeblasenen roten Lippen „ein koloniales Stereotyp reproduziert“, und es ihm persönlich im Ausland bereits sehr peinlich gewesen sei, damit in Verbindung gebracht zu werden. Er würde es deshalb begrüßen, „wenn wir das Wappen ändern statt des Logos“. Als Begründung führte er an, dass es keine enge Verbindung Echings zum Freisinger Mohren, sprich zum Hofstift gäbe, außer durch einige Ländereien und Höfe, die sich seit dem 14. Jahrhundert in dessen Besitz befanden. Deshalb hält er es für angebracht, sich inhaltlich mit der Symbolik des Wappens zu befassen.

Die angestoßene Debatte um Logo und Wappen rund um Mohren- und Pferdekopf als Markenzeichen und/oder Identifikationsangebot für Bürger und Rathaus ist bislang ergebnisoffen – und wird sicher noch eine Menge Diskussionsbedarf nach sich ziehen.

Das Gemeindewappen: zufällig ausgewählt

Das Echinger Wappen stammt nicht aus alten Zeiten oder ist Bestandteil einer längeren Überlieferung, sondern wurde 1967 für die wachsende Kommune eingeführt. Die Basis dafür stellten sechs verschiedene Entwürfe des Gemeindechronisten und Ehrenbürgers Georg Kollmannsberger (1920-2004) an das Innenministerium dar. Die Behörde entschied sich ohne nähere Begründung für die Kombination aus Freisinger Mohr als historischen, Andreaskreuz als religiösen und Heideblüten als heimatkundlich-landschaftlichen Bezug. In gleicher Weise wäre etwa auch der Freisinger Bär als Wappenbestandteil denkbar gewesen.

Das Gemeindelogo: Eho, das Pferd

Was hat das heutige Eching eigentlich mit einem Pferd zu tun? Im Gegensatz zum aktuell für Eching gültigen Wappen steht das Logo in einem direkten Bezug zur Siedlungs- und Namensgeschichte des erstmals im Jahr 733 urkundlich erwähnten Ehingas (abgeleitet von Eho, das Pferd) als Vorläufer des heutigen Echings. Aufgrund des indogermanischen Bestandteils Eho in Verbindung mit der bajuwarischen Endung -ing (wie auch in den Kommunen Freising, Garching oder Ismaning zu finden) darf darauf geschlossen werden, dass diese Bezeichnung ursprünglich auf einen sesshaft gewordenen Pferdebesitzer zurückgeht.