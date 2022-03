Hofladen eröffnet: Regionale und frische Produkte „made in Deutenhausen“

Von: Ulrike Wilms

Der fünfköpfige Zwei-Generationen-Familienbetrieb Riedmeir im neu eröffneten Hofladen in Deutenhausen: (v. l.) Anita Riedmeir, die Kinder Annalena, Kilian, Maria und Ehemann Gottfried. © Wilms

Die Familie Riedmeir hat jüngst ihren Hofladen eröffnet – mit allerlei Produkten „made in Deutenhausen“. Ab sofort können also regionale und frische Produkte direkt beim Erzeuger eingekauft werden.

Deutenhausen – Strahlender Sonnenschein und viele Gäste begleiteten jüngst die Eröffnung des neuen Hofladens von Anita und Gottfried Riedmeir in Deutenhausen. Bei Speis und Trank stießen Nachbarn, Freunde und Co. auf gutes Gelingen an.

Mit der Möglichkeit, direkt beim Erzeuger einzukaufen und bei Nahrungsmitteln regionale, saisonale und damit frische Produkte zu erwerben, liegt die fünfköpfige Landwirtsfamilie im Trend. Neben den Eltern soll vor allen Dingen auch Sohn Kilian mit ins Geschäft einsteigen.

Regionale Qualität auf kurzen Wegen

Den Ausschlag dafür, als Selbsterzeuger in die Direktvermarktung einzusteigen, so erläutert Gottfried Riedmeir, hätten die nicht rentierlichen Abgabepreise an den Zwischenhandel gegeben. Im Moment sei es vor allen Dingen der horrende Preis für Dünger, der den Ertrag teils auf ein nicht mehr vertretbares Minimum schrumpfen lasse. Andererseits, so ergänzt Ehefrau Anita, habe auch die Überlegung eine Rolle gespielt, dass es sinnvoll sei, „vor Ort“ auf regionale Qualität der kurzen Wege zu setzen. Damit lasse sich viel Energie sparen und man könne auch weitgehend autark bleiben. Insbesondere müsse man sich auch bei Lebensmitteln nicht in die Abhängigkeiten von ungewissen Importen begeben. Wohin dies führen kann, wird gerade auf drastische Art im Ukrainekrieg bei der Gas- und Ölversorgung aus Russland deutlich. Und so war neben dem Getränke- und Speisenbuffet auf dem Riedmeir-Hof auch eine Spendenbox für die Ukraine aufgebaut.

Öl, Kartoffeln, Honig und Co. aus eigener Herstellung

Zum umfangreichen Lebensmittelsortiment „made in Deutenhausen“ zählen beispielsweise Raps-, Sonnenblumen- und Leinöl aus eigenem Anbau, verschiedene Kartoffelsorten, Honig von den hofeigenen Bienen(stöcken), Gemüse, Getreideprodukte und seit kurzem auch Eier aus Freilandhaltung. Die Hühner leben auf der grünen Wiese in Sichtweite zum Hofverkauf in einem so genannten Mobilstall, der alle zwei Wochen umgesetzt wird. So sind für das Eier legende Federvieh stets frisches Gras und ausreichend Auslauf geboten.

Frische Fleischpakete auf Bestellung

Zur hofeigenen Tierhaltung zählt auch eine Ferkelaufzucht. Als besonderen Service bieten die Riedmeirs per Vorbestellung die Zusammenstellung von größeren, gemischten Fleischpaketen frisch aus der Schlachtung.

Komplettiert wird die Produktpalette durch weitere Erzeugnisse aus der Region, wie etwa Gewürze, Wildfleisch oder Würstl. Der separate, neu erbaute Laden auf dem Hof des kleinen Familienbetriebs ist täglich zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.