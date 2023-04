Echinger Fachbetriebe verknüpfen Neustart nach Corona mit Comeback der Frühjahrsschau

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Der „Klassiker“ ist wieder da: Auch die Tafeln an den Ortseinfahrten werben für die EFB-Frühjahrsschau am kommenden Wochenende. Schlendern Sie durch das Bürgerhaus und über den Bürgerplatz, knüpfen Sie neue Kontakte und entdecken Sie die Vielfalt unserer Leistungen. Mit dieser „Bitte“ richten sich die Echinger Fachbetriebe an Besucher und Kunden. © Wilms

Am Wochenende findet die 24. Auflage der Frühjahrsschau der Echinger Fachbetriebe statt - mit einem Angebot für ein breites Publikum.

Eching – Ein „Klassiker“ ist zurück: Nach Corona-Zwangspause und vereinsinterner (Neu-)Findungsphase wollen die Echinger Fachbetriebe (EFB) bei der 24. Auflage ihrer Frühjahrsschau am kommenden Wochenende, 22. und 23. April, im Ortszentrum wieder richtig durchstarten.

Seit über zwei Jahrzehnten im Veranstaltungskalender

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ und in Kombination mit dem von Gemeinde und Klimabeirat durchgeführten Klimafrühling (22. bis 29. April) geht es dem neu aufgestellten Gewerbeverein bei der Verbrauchermesse darum, „einem breiten Publikum aus der Region Freising und dem Münchner Norden die Leistungsfähigkeit der heimischen Gewerbetreibenden aus Handwerk, Handel sowie von Dienstleistern und Versorgern näherzubringen“, heißt es in der Pressemitteilung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zweifelsohne hat sich diese Leistungsschau des Gewerbes mit „naheliegender“ Ausrichtung über mehr als zwei Jahrzehnte als Lokalereignis im Echinger Jahreskalender etabliert und bei Ausstellern und Besuchern im Umfeld einen guten Namen gemacht. Bei kostenlosem Eintritt stellen sich auch heuer die beteiligten Unternehmen wieder mit einem breiten Branchenmix dem Mit- und Wettbewerb und wollen mit überzeugenden Argumenten wie kurzen Wegen, gutem Service, handwerklicher Qualität, individueller Beratung und fairen Preisen punkten. Auch die Gemeinde Eching selbst ist mit einem Stand vertreten.

Rahmenprogramm für alle Altersklassen

„Schlendern Sie durch das Bürgerhaus und über den Bürgerplatz, knüpfen Sie neue Kontakte und entdecken Sie die Vielfalt unserer Leistungen“ lautet die Aufforderung der EFB an Messebesucher und potenzielle Kunden. Mit einem Rahmenprogramm wird für kurzweilige Unterhaltung bei Jung und Alt gesorgt. Und auch gegen den kleinen oder größeren Hunger und Durst der Besucher ist man bestens gerüstet. Geöffnet hat der Markt der lokalen Möglichkeiten am Samstag, 22. April, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 23, April von 10 bis 17 Uhr. Mehr Infos unter www.echinger-fachbetriebe.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.