„Ein Ärgernis“: Echinger Räte monieren lange Wartezeit auf Sitzungsprotokolle

Von: Ulrike Wilms

Den Echinger Räten dauert es zu lange, bis sie die Protokolle der Rats- und Ausschusssitzungen bekommen. Archiv © Lehmann

Der Mehrheit der Echinger Räte dauert es zu lange, bis sie nach Sitzungen die Protokolle erhalten. Eine Änderung der Geschäftsordnung soll Abhilfe schaffen.

Eching – Es vergeht des Öfteren eine längere Zeit, bis den Echinger Räten die Protokolle der Rats- und Ausschusssitzungen vorgelegt werden. Dies will eine 12:10-Mehrheit des Gremiums nicht mehr länger hinnehmen, da die Mitglieder ihre Arbeit dadurch beeinträchtigt sehen. Sie haben nun per Beschluss eine Änderung der Geschäftsordnung durchgesetzt – mit dem Ziel, eine zügigere Handhabung sicherzustellen.

Verzug habe immer weiter zugenommen

Als Antrag auf die Tagesordnung gebracht wurde die Verzögerungs-Problematik von Heinz Müller-Saala (FDP), der im Namen des Gemeinderats die Forderung erhob, der Verwaltung für die Niederschrift von Beschlüssen, Bekanntgaben und Anfragen „eine Frist von einem Monat aufzuerlegen“. In seinem Antrag monierte Müller-Saala, dass häufig mehrere Monate zwischen einer Sitzung und der Erstellung des Protokolls dazu lägen: „Mir persönlich ist das ein Ärgernis.“

Diese Kritik teilen neben dem FDP-Rat auch CSU und Freie Wähler sowie Alex Krimmer (parteilos). In einer Stellungnahme der FW wird ausgeführt, dass der Verzug unter Bürgermeister Sebastian Thaler „immer mehr zugenommen“ habe, trotz zusätzlicher Kräfte für den Sitzungsdienst und einer Änderung von Wort- zu Ergebnisprotokollen. Nach monatelanger Dauer sei es den Räten teils nicht mehr möglich, „den Sitzungsverlauf nachzuvollziehen“. Auch CSU-Fraktionssprecher Georg Bartl bemängelte, dass die Niederschriften nicht annähernd regelmäßig kämen.

Antrag als „unsinnig“ kritisiert

Rathauschef Thaler führte als Begründung für den Verzug an, dass gerade bei umfangreicheren Sitzungen – durchaus keine Seltenheit – „die Erstellung und Korrekturschleifen (Sitzungsdienst – Sachbearbeiter – Abteilungsleiter – Bürgermeister) deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würden als bei kurzen Sitzungen ohne Änderungsanträge oder notwendige rechtliche Prüfungen“. Er betonte, er und die Verwaltung versuchten immer, die Protokolle in der nächsten Sitzung vorzulegen. Faktisch sei eine Änderung der Vorgaben nicht sinnvoll, denn diese brächte keine Verbesserung hinsichtlich der Sachzwänge und der Rahmenbedingungen mit sich, wie momentan etwa eine sehr dünne Personaldecke.

Diese Auffassung teilte SPD-Fraktionssprecher Herbert Hahner, der darauf verwies, dass sich rechtlich nichts ändere durch eine Abänderung der Geschäftsordnung. Er nannte den Antrag „unsinnig“. Ebenfalls als „übertrieben“ empfand Michaela Holzer (BfE) die Forderungen, mahnte aber auch eine möglichst zügige Fertigstellung der Niederschriften an, spätestens innerhalb von zwei Monaten.

Landratsamt: Änderung der Geschäftsordnung „nicht notwendig“

Wie Müller-Saala in seinem Schreiben explizit angeregt hatte, war sein Antrag der Rechtsaufsicht des Landratsamtes zur Prüfung vorgelegt worden. Diese plädiert dafür, nichts am Status quo zu ändern, eine Änderung der Geschäftsordnung sei „nicht notwendig“. Die Behörde rät nachdrücklich dazu, alle Regelungen zu belassen. Wörtlich wird darin im Interesse eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs ohnehin empfohlen, die Niederschrift je in der folgenden Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Rechtsverbindlich sei das freilich nicht. Im Falle einer Änderung der Geschäftsordnung, wie sie jetzt von der Ratsmehrheit beschlossen wurde, weist die Kommunalaufsicht darauf hin, dass dort per se „Ausnahmeregelungen für besondere Situationen“ ausformuliert werden müssten, da die Erfüllung der Forderungen „nicht in allen Fällen garantiert werden kann“ .

