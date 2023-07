Ein Reichtum der besonderen Art: So feierten die Echinger das 1250-Jahr-Jubiläum

Gründungsfest der Gemeinde

Die Gemeinde Eching ist 1250 Jahre alt. Das wurde am Wochenende groß gefeiert. Die ersten Eindrücke:

Eching – „Eching gibt Gas!“ hatte Bürgermeister und Schirmherr Sebastian Thaler als Parole für das 1250-jährige Gründungsfest und in Anspielung an den erstmals im Jahr 733 urkundlich erwähnten Namen „Ehingas“ ausgegeben. Und die Echinger jeden Alters stellten drei Tage lang eindrucksvoll unter Beweis, dass sie miteinander feiern können. Außerdem zeigten sie, wie „reich“ die Gemeinde heute ist.

+ „Prost!“ hieß es am Freitagnachmittag, nachdem Bürgermeister Sebastian Thaler mit zwei kraftvollen Schlägen (und einem Korrekturschlag) den Gerstensaft zum Laufen gebracht hatte. © Wilms

Thaler sprach bei seiner Begrüßung vor allem vom kulturellen und ehrenamtlichen Reichtum, den die lebendige Gemeinde heute auszeichne. Und der sei deutlich sichtbarer etwa als historische Gebäude.

+ Da rührt sich was: Der SC Eching mit seinen blauen Shirts und dem einladenden Aufdruck „Dein Sport vor Ort“ nahm ebenfalls am Festumzug teil. © Wilms

Dieser immaterielle Reichtum zeigte sich am Festwochenende in einem bunten, prallen Programm. Das große Ganze wurde von unzähligen Mitwirkenden auf der Lokalbühne Bürgerplatz und weiteren Schauplätzen in Szene gesetzt. Hier eine erste Zusammenstellung dessen, was das Gemeindejubiläum alles an Abwechslungsreichtum für Jung und Alt zu bieten hatte – mit Musik, Tanz und Theater, mit Kulinarik und Kunst sowie auch zahlreichen Mitmach- und Kennenlernangeboten (weitere Berichte folgen).

+ Auf die Bühne – fertig, los! Den musikalischen Auftakt gestaltete die vierköpfige Echinger Familienmusik Servi mit traditioneller alpenländischer Musik und viel Humor. © Wilms

+ Afrikanische Klänge: Der Funke dieses Beitrags vom AK Entwicklungshilfe sprang sofort auf das Publikum über. © Wilms

+ „Heißen Tanz“ bei bis zu 34 Grad präsentierten diese beiden Damen der „Next Generation“ auf der Freiluftbühne. © Wilms

