Eching: Erst die Zapfsäule gerammt, dann die Mitarbeiterin kontaktiert und schließlich doch geflüchtet

Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Freitag in der Nacht die Zapfsäule einer Echinger Tankstelle an. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Nachdem er in Eching eine Zapfsäule angefahren hatte, kontaktierte der Fahrer zunächst eine Tankstellen-Mitarbeiterin, floh dann aber doch - nach Hause.

Eching – Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Freitag kurz nach 3 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Unteren Hauptstraße in Eching gegen eine Zapfsäule. Anschließend blieb er einige Meter entfernt stehen und nahm Kontakt zur Mitarbeiterin der Tankstelle auf. Diese forderte ihn auf, zu warten, da er einen Unfall verursacht hätte. Der Unfallverursacher wartete nicht und fuhr nach Hause.

Dort bekam er letztlich Besuch von der Polizei, die die Mitarbeiterin gerufen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der 79-Jährige musste sich einer Blutentnahme im Klinikum Freising unterziehen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

