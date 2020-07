Vorfahrt für Radler auf südlichem Bahnweg

Premiere auf zwei Rädern: Der südliche Bahnweg zwischen Paul-Käsmeier-Brücke und Ohmstraße im Gewerbegebiet Eching-Ost soll auf knapp einem halben Kilometer Echings erste Fahrradstraße werden.

Eching – War der erste Anlauf zur Installation einer Fahrradstraße an der Hollerner Straße vor gut drei Jahren noch am Widerstand der Anwohner gescheitert, so steht dem zweiten Anlauf nach Mehrheitsbeschluss des Bauausschusses von 8:2-Stimmen jetzt nichts mehr im Wege: Damit kann die Gemeinde Eching bei ihrem angestrebten Ziel einer Zertifizierung zur „fahrradfreundlichen Kommune“ weitere Pluspunkte sammeln.

Den (Denk-)Anstoß dazu haben Asphaltierungsarbeiten entlang des Bahnwegs gegeben. Dort gilt aktuell ein Verbot für Kraftfahrzeuge und eine auf landwirtschaftlichen Verkehr und die Linienbusse des MVV beschränkte Freigabe bei Tempo 30. Das Verkehrsaufkommen motorisierter Teilnehmer ist also recht überschaubar. Umso reger wird die Verbindung zwischen S-Bahnhof und Gewerbegebiet von Radfahrern und Fußgängern genutzt, für die allerdings nur ein vergleichsweise schmaler Streifen als gemeinsamer Fuß- und Radweg (für beide Richtungen) ausgewiesen ist.

Die Fußgänger „bekommen“ dann den Seitenstreifen

So macht es also Sinn, die Sicherheit und Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer verstärkt in den Blick zu nehmen. Dies lässt sich gut mit der Umwidmung zu einer Fahrradstraße realisieren. Die Beschilderung beinhaltet, dass Radlfahrer die gesamte Straßenbreite vorrangig nutzen dürfen. Gleichzeitig würde sich als Vorteil für die Fußgänger ergeben, dass der seitlich gekennzeichnete Seitenstreifen für sie reserviert ist.

Zum geplanten Verkehrsvorhaben hat die Verwaltung den MVV und auch die Polizei um Stellungnahme gebeten. Keinerlei Bedenken äußerte die Bahn. Die PI Neufahrn begrüßte grundsätzlich das Projekt Fahrradstraße, sieht aber den Linienverkehr dort eher negativ und befürchtet Konflikte zwischen Radlern und Linienbussen. Eine andere, längere Streckenführung über die Paul-Käsmeier-Straße, Untere Hauptstraße Richtung Neufahrn über die Autobahn wird allerdings von MVV und Gemeinde als nicht sinnvoll angesehen. Deshalb soll die Busstrecke auch nach Anordnung der Fahrradstraße aufrecht erhalten bleiben.

Hahner: „Strecke wird schon jetzt genutzt wie ein Radweg.“

Eine Mehrheit aus Grünen, FW, SPD und Bürgermeister hat gegen die Stimmen der CSU den Bahnweg als geeignetes „Versuchsobjekt“ gebilligt – ein „richtiger Schritt“, wie SPD-Sprecher Carsten Seiffert fand. Georg Bartl und Bernhard Wallner (beide CSU) befürchteten hingegen Einschränkungen und Nachteile für Bus- und landwirtschaftlichen Verkehr. Mit 6:4 abgelehnt wurde der Vorschlag von Christoph Gürtner (FW) auf eine einjährige Erprobungsphase. „Wenn es nicht klappt, dann ändern wir es ohnehin“, sagte Thaler. Herbert Hahner (SPD) wies darauf hin, dass eigentlich nichts am Status Quo verändert werde, sondern die Beschilderung sich lediglich der Realität anpasse. Aus eigener Anschauung berichtet der passionierte Zweiradfahrer: „Die Strecke wird schon genutzt wie ein Radweg.“