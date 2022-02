Fast 50 Jahre im selben Echinger Betrieb: Die Bilderbuchkarriere von Ludwig Huber

Zwei stolze Chefs und ein bescheidenes Urgestein: (v. l.) Hans-Paul Kuffner, Ludwig Huber und Rainer MIttelstrass. © Fischer

Ludwig Huber arbeitete sich in der Echinger Schreinerei Kuffner vom Lehrling bis zum Betriebsleiter hoch - und blieb dem Betrieb ein halbes Jahrhundert treu.

Eching – Leicht kamen Hans-Paul Kuffner, Ex-Kreishandwerksmeister und Gründer der Schreinerei in Eching, die Worte nicht über die Lippen. Mit belegter Stimme wandte er sich am Ende seiner Laudatio dem 63-jährigen Mitarbeiter zu. „Mit Ludwig Huber verlässt ein Mann die Schreinerei Kuffner, der große Spuren hinterlässt. Einer, der sich eines menschlich wie fachlich guten Andenkens sicher sein kann“, sagte Kuffner. Und er fügte hinzu: „Eine Epoche, eine Ära geht zu Ende.“ Es war der Höhepunkt eines kleinen Festaktes in der Schreinerei, an dem neben der Belegschaft auch Rathauschef Sebastian Thaler sowie die Gemeinderäte Otmar Dallinger und Heinz Müller-Saala teilnahmen.

„Ein paar tausend Pläne“ erstellt

Kuffner sprach auch Firmeninhaber Rainer Mittelstrass aus dem Herzen. „Das Handwerk verliert mit Ludwig Huber einen unheimlich erfahrenen Schreiner, Konstrukteur und Projektleiter“, machte der Nachfolger von Kuffner deutlich. Zusammen habe man so manchen Großauftrag bewältigt. Huber habe während seiner Laufbahn wohl „ein paar tausend Pläne am Zeichenbrett und später am Computer“ erstellt, spekulierte Mittelstrass. „Er kann stolz auf ein tolles Arbeitsleben zurückschauen“. Jemand, der einem Betrieb über 48 Jahre die Treue gehalten habe, sei „ganz etwas Besonderes“. Auch Innungsobermeister Johann Bernhart brachte seine Wertschätzung für Huber zum Ausdruck. Er überreichte ihm die Ehrenurkunde der Innung.

Zu guter Letzt würdigte auch Bürgermeister Thaler die Leistung von Huber. Er hob den Stellenwert des Mittelstandes hervor und erinnerte daran, dass Huber und die Schreinerei Kuffner der Gemeinde jüngst beim Rathausbau „aus der Patsche geholfen“ hätten: Die Echinger seien eingesprungen, als es eine auswärtige Firma beim Bau der Rathaustreppe „zeitlich und von der Qualität her nicht mehr geschafft“ habe. Das Werk sei so gut gelungen, dass er immer die Treppe statt dem Aufzug nehme, versicherte Thaler.

Huber steht der Schreinerei weiter mit Rat und Tat zur Seite

Der Hochgelobte selbst machte keine großen Worte. Zur Freude aller kündigte jedoch an, der Schreinerei weiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Noch einen halben Tag in der Woche, das hilft der Firma und vielleicht auch den Mitarbeitern“, sagte Huber, der sich nun verstärkt seinem Steckenpferd, dem Stockschießen beim ESV Eching, widmen will: „Das habe ich mit 15 Jahren schon gemacht, dann aber später aus beruflichen und familiären Gründen aufgehört.“

Der Filius tritt bereits in seine Fußstapfen

Langweilig wird Huber also nicht. Allein deshalb nicht, weil es im Haus und im Garten immer etwas zu tun gibt, sagt der Familienmensch, Vater einer Tochter und eines Sohn. Letzterer ist bereits in seine Fußstapfen getreten. Auch der Filius heißt Ludwig, auch er ist Schreiner und bereits seit 15 Jahren in Diensten der Firma Kuffner.

Alexander Fischer