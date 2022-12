Faustschläge ins Gesicht. 65-Jähriger wird in Eching von Fremden attackiert

Mit Faustschlägen wurde ein 65-jähriger Echinger von Fremden traktiert. (Symbolbild) © red

Erst wurde er beleidigt, dann mit Faustschlägen traktiert: Ein 65-jähriger Echinger erlebte am Samstag einen Alptraum. Die Polizei sucht Zeugen.

Eching – Verletzungen im Gesicht hat sich ein 65-Jähriger zugezogen, der am Samstag von zwei unbekannten Männern angegangen wurde. Wie die Polizei Neufahrn berichtet, kam es gegen 15.20 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes an der Schlesierstraße in Eching zu einem Streit zwischen dem Opfer und den zwei Fremden. Einer der beiden wurde handgreiflich, verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht und nahm ihn in den Schwitzkasten.

Der 65-Jährige erlitt dadurch mehrere Verletzungen im Gesicht. Danach entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung. Laut des Geschlagenen könnte der Vorfall von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Neufahrn zu melden, Tel. (0 81 65) 9 51 00. (ft)