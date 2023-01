Echinger Friedhofsgebühren nicht ausreichend kostendeckend: Jetzt werden die Gräber teurer

Der Friedhof an der Danziger Straße in Eching.

Satzung muss erneuert werden

Von Ulrike Wilms schließen

Die Gemeinde Eching überarbeitet ihre Satzung für Friedhofsgebühren. Damit die Kosten einigermaßen gedeckt sind, müssen die Gebühren erhöht werden.

Eching – Die von der Gemeinde Eching erhobenen Friedhofsgebühren, die letztmalig im Jahr 2016 angehoben wurden, müssen neu kalkuliert werden. Der Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV) der Haushaltsjahre 2013 bis 2017 kommt zu dem kritischen Ergebnis, dass diese zu gering angesetzt seien. So heißt es darin wörtlich, „dass das Bestattungswesen zu den Einrichtungen zählt, für deren Benutzung grundsätzlich kostendeckende Gebühren oder zumindest eine angemessene Deckungsquote anzustreben sind“. In Eching bewegte sich der Grad der Deckung im angegebenen Berichtszeitraum nur zwischen rund 30 und 50 Prozent.

Neue Satzung unerlässlich

Vor diesem Hintergrund ist ein Neuerlass der „Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Eching“ in Bearbeitung und eine größere Anhebung der Friedhofsgebühren unerlässlich. Mit einer Analyse und grundsätzlichen Berechnung wurde ein externes Büro beauftragt, dessen Expertise als Grundlage für die zukünftige Gebührensatzung dienen soll. Die Ergebnisse werden voraussichtlich bis Ende März erwartet.

Allerdings bedingt die erfolgte Friedhofserweiterung in Dietersheim mit Urnengräbern eine Anpassung der Satzungen vor den für das nächste Frühjahr vorgesehenen Neuerlassen. Im vergangenen Jahr wurden dort 13 Urnenerdgräber angelegt und für sechs Urnenerdgräber die Streifenfundamente erstellt. Laut der vorliegenden Gebührenkalkulation beträgt die von der beauftragten Firma errechnete Kostendeckung bei 100 Prozent für Urnenerdgräber für den Friedhof in Dietersheim und entsprechend Günzenhausen 114 Euro pro Jahr. In Eching werden momentan für Urnengräber am Südfriedhof 49 Euro und auf dem Friedhof Danziger Straße 48 Euro erhoben.

Alles kommt auf den Prüfstand

Einstimmig hat der Gemeinderat entschieden, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und bis zum Inkrafttreten der komplett überarbeiteten Friedhofsgebührensatzung für Urnenerdgräber auf dem Dietersheimer Friedhof vorerst 80 Euro Jahresgebühr in Rechnung zu stellen, was einer Kostendeckung von rund 70 Prozent entspricht. Beim vollständigen Neuerlass der gemeindlichen Friedhofssatzung kommen dann alle Kostenansätze auf den Prüfstand.