Für Gefahrenstoff-Einsatz gerüstet: Echinger Feuerwehren üben den Ernstfall - Video zeigt Ablauf

Teilen

Eigenschutz hat nicht nur bei Gefahrgut-Einsätzen oberste Priorität bei den Helfern. © Feuerwehr

Was ist zu tun, wenn ein Gefahrenstoff austritt? Die Echinger Feuerwehren haben das richtige Verhalten im Ernstfall trainiert.

Eching – Das Szenario klingt schrecklich: Bei einer großen Firma tritt ein unbekannter, gefährlicher Gefahrenstoff aus. Mehrere Mitarbeiter werden vermisste. Die Feuerwehren müssen schnell handeln – und wissen, was zu tun ist. Um für so einen Ernstfall vorbereitet zu sein, stand bei den Feuerwehren aus Eching, Günzenhausen, Dietersheim, Goldach (ABC-Zug) und Attenkirchen (Drohnengruppe) noch im vergangenen Jahr eine Gefahrgutübung auf dem Programm.

Der ABC-Gefahrgut-Container des Landkreises wurde am Einsatzort abgestellt. © Feuerwehr

Angenommen wurde oben beschriebenes Szenario in einer großen Firma im Echinger Gewerbegebiet. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren an der Einsatzstelle wurde die Lage vor Ort erkundet und der Unfallort weiträumig abgeriegelt, zudem die weiteren anfahrenden Kräfte in die Einsatzlage eingewiesen. Durch den ABC-Zug wurde eine Dekontaminationsstrecke aufgebaut, ebenfalls gingen mehrere Atemschutzgeräteträger mit Chemikalienschutzanzügen in das Gebäude, um Messungen vorzunehmen und die Verletzten zu lokalisieren. Durch die eingesetzten Trupps konnten die vermissten Mitarbeiter zügig gerettet werden – diese wurden dekontaminiert und an den Rettungsdienst übergeben.

Im weiteren Verlauf konnte der Austritt des Gefahrstoffs durch die vorgehenden Trupps gestoppt werden, und alle eingesetzten Kräfte wurden durch die Dekontaminationsstrecke wieder gereinigt. Während des laufenden Einsatzes wurde die Einsatzstelle mittels Drohne erkundet. Die Bilder wurden der Einsatzleitung in Echtzeit überliefert – ein weiterer großer Schritt in die Zukunft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Verantwortlichen der Firma, die Mitglieder der Kreisbrandinspektion sowie die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren waren hoch zufrieden mit dem Ablauf sowie dem Ausgang der Großübung. Die Feuerwehren konnten einmal mehr ihre Schlagkraft unter Beweis stellen, auch bei besonderen Einsatzlagen, wenn es – wie hier geübt – über die Standardaufgaben der Wehren hinausgeht.

Im Anschluss wurde das Übungsobjekt noch ausgiebig begutachtet und das Vorgehen bei etwaigen Einsätzen in Zukunft besprochen. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.