Sie gehört seit 1993 zum Team: Nun feierte Gabriele Heider von der evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen in Eching 25-jähriges Dienstjubiläum.

Eching – Ein 25-jähriges Berufsjubiläum kommt heutzutage lange nicht mehr so oft vor wie noch in früheren Zeiten. Gabriele Heider darf man deshalb mit Fug und Recht große Beständigkeit in und „Anhänglichkeit“ zu ihrer Arbeitsstelle als pädagogische Fachkraft in der evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen attestieren.

Seit 1993 gehört die Mutter zweier erwachsener Söhne, die mit ihrem Mann in Eching lebt, dem Regenbogenteam an. So hat sie auch einen großen Teil der Geschichte der Einrichtung an der Goethestraße miterlebt und auch mitgestaltet, die vor zwei Jahren gleichfalls ihren 25. Geburtstag feiern konnte. Aus diesem Anlass gratulierten an erster Stelle alle Kinder der Einrichtung herzlich, ebenso natürlich die Kolleginnen, Vertreter des Trägers sowie der Elternbeirat und als besonderer Überraschungsgast die ehemalige langjährige Leiterin Verena Brugger.

Angefangen hat Gabriele Heider, die von allen nur Gabi genannt wird, in der Igelgruppe. Später hat sie die Gruppenleitung bei den Pinguinen übernommen. Als originelles Zeichen der Wertschätzung erhielt sie eine besondere Auszeichnung, nämlich eine Urkunde als „Mitarbeiterin des Jahres“. Diese hängt nun an einem Ehrenplatz im Kindergarten.

Lesen Sie auch: Eltern starten Petition in Eching: Erzieher brauchen mehr Geld