Aus Hofladen wird Wohnung: Eching beweist großes Herz für Menschen aus Ukraine

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Großer Andrang: Das Eiscafé Vaniglia spendete den Erlös aus dem Samstagsgeschäft an die Ukrainehilfe. Das frühlingshafte Wetter sorgte für viel Kundschaft. © Wilms

Mit zahlreichen Aktionen zeigt Eching ein großes Herz für die Menschen aus der Ukraine.

Eching – Eine große Welle der Solidarität hat die Menschen in Europa erfasst, um die Ukraine im russischen Angriffskrieg mit humanitärer Hilfe zu unterstützen. Auch Eching hilft: Angefangen mit den Sammelaktionen, die von den Feuerwehren in Dietersheim, Eching und Günzenhausen mit großem ehrenamtlichen Engagement organisiert wurden, über Spendenaufrufe und Benefizveranstaltungen bis zur Aufnahme von Geflüchteten. Und das Engagement ist noch lange nicht zu Ende.

Oberste Priorität

Die Unterbringung hat angesichts der zahlreichen Geflüchteten oberste Priorität. Ab diesem Dienstag soll auch die Realschulturnhalle als Unterkunft bereitstehen. Neben den ersten Geflüchteten, die in der Unterkunft in der Oskar-von-Miller-Straße untergebracht und vom Echinger Helferkreis unterstützt werden, sind eine ganze Reihe weiterer Ukrainer, überwiegend Frauen und Kinder, privat oder in Hotels aufgenommen worden. So hat der gebürtige Ukrainer Alexander Lifar aus Dietersheim über 20 Landsleuten, verstreut in der ganzen Region, nach ihrer Flucht aus dem Krieg ein sicheres Dach über dem Kopf beschaffen können. Im OlympMunich waren nach Auskunft von Geschäftsführer Christopher Riemensperger am Freitag sechs Zimmer mit insgesamt 17 Personen belegt, neun Erwachsene und acht Kinder.

Spontane Einladung

Um sie zu versorgen, sprang Marijana Jegg, Pächterin des Echinger Hofs, spontan ein und lud alle zum Abendessen ein. Sie kann sich gut in die Lage der Kriegsflüchtlinge versetzen: Denn im Kroatienkrieg in den 1990er Jahren „war ich selbst ein Flüchtling“. Sie betont: „Die Menschen aus der Ukraine brauchen dringend Unterstützung.“

Eine Blitzaktion

Schnell gehandelt haben bereits Magdalena und Josef Kurz vom Pfabhof in der Nähe von Ottenburg: In einer Blitzaktion haben sie mit Freunden ihren Biohofladen leer geräumt und daraus auf 65 Quadratmetern eine Wohnung für eine fünfköpfige Familie eingerichtet. Das ukrainische Ehepaar, 36 beziehungsweise 32 Jahre, mit drei Kindern im Alter von einem, fünf und sieben Jahren, ist am Samstag nach langer Flucht aus Kiew mit dem Auto angekommen. Dass auch der Ehemann ausreisen durfte, ist seinem Familienstand als dreifachem Vater zu danken. Der Hofverkauf von Familie Kurz wird nun über eine Verkaufshütte der Gemeinde abgewickelt, die der Bauhof schnell und unkompliziert geliefert hat.

Lesen Sie auch Blitzer angezündet und über 250.000 Euro Schaden: Ermittlungen laufen Die Polizei arbeitet bei der Aufklärung der Fälle mit Spezialisten zusammen. Beobachtungen aus der Bevölkerung werden weiterhin entgegen genommen. Blitzer angezündet und über 250.000 Euro Schaden: Ermittlungen laufen Bosch Professional Akkuschrauber: leistungsstarkes Profigerät 51 % reduziert Der Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-Li ist kompakt und einfach in der Handhabung. So erledigen Sie Bohr- und Schraubarbeiten präzise und schnell. Aktuell ist das Gerät 51 Prozent reduziert. Bosch Professional Akkuschrauber: leistungsstarkes Profigerät 51 % reduziert

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Soziale Netzwerke

Wie man eine – kurzfristig und nur über soziale Netzwerke kommunizierte – Benefizaktion auf die Beine stellen kann, zeigte am Samstag das Eiscafé Vaniglia im Ladenzentrum „Alter Wirt“. Alle Einnahmen aus den Eisverkäufen haben Allessandro Libero und Ehefrau Carlotta bereits an das Bündnis „Deutschland hilft“ gespendet: Überwiesen werden konnte die stolze Summe von 1407 Euro. Unterstützt wurde die Eisdiele von ihren Nachbarn, einer Tierarztpraxis und dem Laden „form&spiel“. Die Inhaberinnen Amelie und Marie-Luise Burglechner spendeten die Einnahmen aus dem Verkauf von (dekorativen) Friedenstauben ebenfalls der Ukrainehilfe. Auch die Erlöse der vorösterlichen Verkaufsaktionen von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde sollen den Menschen in der Ukraine zugutekommen.

Benefizkonzert

Auch auf musikalischem Weg drückte man Unterstützung aus: Das klassische Konzert mit der ukrainischen Klaviervirtuosin Milana Chernyavska und dem österreichischen Geiger David Frühwirth, das am Samstag unter dem bezeichnenden Titel „miteinander, nebeneinander und füreinander“ stattfand, wurde kurzerhand in eine Benefizveranstaltung umgewandelt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.

Kurzerhand umdisponiert: Weil im Hofladen von Magdalena und Josef Pfab eine Familie untergekommen ist, werden die Waren nun an einem Stand verkauft. © Wilms